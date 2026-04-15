- Estas son las Localidades de Bogotá donde hay más perros callejeros abandonados por sus dueños

El 10% de las mascotas que hay en la ciudad viven o son dejados en la calle y están principalmente en Ciudad Bolívar, Usme, Bosa y Kennedy

Cada año son abandonados 11.000 perros en las vías de Bogotá. Y de acuerdo con los últimos datos entregados por un estudio realizado por la Secretaría de Ambiente y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, Ciudad Bolívar, Usme, Bosa y Kennedy son las localidades de la capital donde más se abandonan caninos.

La cifra corresponde aproximadamente al 10 % del total de animales de compañía que existen en la ciudad. Según el estudio, en Bogotá hay más de 4 millones de mascotas, entre perros y gatos, y se reporta que 2,8 millones de hogares en Bogotá tienen alguna mascota.

Abandono total

Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de mascotas que tienen un hogar, en la ciudad se reportan más de 66.400 perros que viven en total abandono y, aunque la Alcaldía de Bogotá cuenta con programas específicos para combatir esta tendencia y fomentar la adopción de estos animales a través del IDPYBA, la situación sigue siendo crítica.

El objetivo del estudio, adelantado por la Administración Distrital, fue determinar el número de animales en abandono por kilómetro cuadrado, y se ocupó de recolectar datos sobre la estructura, estado de salud y el comportamiento de estos animales y sus características para conocer su estado de bienestar.

Para la realización del estudio, la Secretaría de Ambiente y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal contaron con el apoyo de cerca de 400 personas provenientes de 19 de las 20 Alcaldías Locales, quienes fueron capacitadas para realizar el trabajo de campo requerido para obtener la información necesaria sobre los animales.

Las Localidades de Bogotá donde se encontró el mayor número de perros callejeros fueron: Ciudad Bolívar, con 2.135 (20,39 %); Usme, con 2.011 y el (19,19 %); Bosa, con 1.319 (12,59 %); Kennedy, con 874 animales (8,35 %); San Cristóbal, con 808 perros callejeros (7,72 %); Rafael Uribe Uribe, con 680 registros (6,49 %) y, finalmente, la Localidad de Suba, con 449 caninos abandonados en la calle (4,29 %).

La densidad de perros que deambulan en las calles de las distintas localidades de Bogotá varía según el estudio: en la Localidad de Usme, al sur de la ciudad, se mueven 475 perros por kilómetro cuadrado, mientras que en localidades como Teusaquillo hay 2 animales por kilómetro cuadrado. La gran mayoría de los datos del estudio se encontraron en lugares de estrato 2, con el 51,6 %, seguido del estrato 1, con el 32,84 % y el estrato 3, con el 12 %.

Los perros callejeros que deambulan a diario por las vías de Bogotá, se encuentran a las zonas periféricas del sur de la ciudad como Ciudad Bolívar y Usme; sur oriente, como San Cristóbal y Santa Fe; la zona occidental y suroccidental, como Fontibón, Kennedy y Bosa. Aunque la mayoría de los perros caracterizados son mestizos, también se encontraron de las razas Poodle, Labrador, Beagle, Schnauzer, Pinscher, Husky Siberiano y Boxer.

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