Cómo, cuándo y dónde puede esterilizar gratis a su mascota en Bogotá y ahorrarse hasta $500 mil

En la Universidad Nacional y en la sede de Cuidado Animal, el distrito ofrece el servicio para animales que vivan en estratos de 0 a 3. Así consigue los turnos

Esterilizar a una mascota (perro o gato) en una clínica privada puede costar entre $200 mil y $500 mil, dependiendo del peso, el sexo y los exámenes previos. En Bogotá, ese gasto puede evitarse si se accede a las jornadas gratuitas que adelanta el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) a través de su programa ‘Corta a Tiempo: esteriliza’.

El servicio se presta actualmente en dos puntos fijos de la ciudad. El primero funciona en la Unidad de Cuidado Animal, ubicada en la carrera 106 A #67-02, barrio El Muelle, en la localidad de Engativá. Allí, los turnos se habilitan todos los miércoles.

El segundo punto opera en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, edificio 502, salón de prácticas, sobre la avenida NQS o carrera 30 #45-03. En este lugar, los cupos se abren todos los lunes.

Fechas, turnos y canales oficiales para esterilizar a su mascota

Los cupos son gratuitos y limitados, y solo se asignan con cita previa. Cada ciudadano puede solicitar máximo dos turnos. El agendamiento se realiza en la página oficial https://turnos.idpyba.com/solicitar-turnos.

También es posible gestionar la cita en la sede administrativa del IDPYBA, en la carrera 10 #26-51, piso 5, Torre Sur, Residencias Tequendama; en los SuperCADE Manitas, Américas y Suba; o a través de la línea 601 647 7117.

La entidad ha informado que próximamente se reactivarán jornadas móviles en distintas localidades. Las fechas de apertura se publican únicamente en los canales oficiales del Instituto.

Para participar en estas jornadas, debes:

✅ Cumplir con los requisitos mínimos establecidos.

✅ Realizar inscripción previa obligatoria a través del siguiente formulario:

Quiénes pueden acceder y qué requisitos exigen

El servicio está dirigido a perros y gatos, machos y hembras, que residan en estratos 0, 1, 2 y 3, así como animales en condición de calle o de cuadra. No se atienden mascotas provenientes de otros municipios y los turnos solo se asignan a mayores de edad.

Los animales deben tener entre 4 meses y 8 años, estar en buen estado de salud y no estar en celo ni en gestación. El día de la jornada es obligatorio presentar el turno asignado, copia del recibo público y de la cédula.

En el caso de los perros que asistan al punto de Engativá, se exige carné de vacunación vigente, con vacuna contra moquillo aplicada al menos 10 días antes.

El IDPYBA recuerda que ningún funcionario está autorizado para cobrar dinero por el servicio, ni en el agendamiento ni el día del procedimiento.

