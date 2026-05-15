Las2orillas lanza su Especial Mundialista: 70 días de cobertura multiplataforma del evento deportivo más grande del año

Del 15 de mayo al 24 de julio tendremos transmisiones en vivo, entrevistas y contenido exclusivo del torneo futbolístico en el que estará la Selección Colombia

Desde este 15 de mayo, pusimos en marcha nuestro Especial Mundialista Las2orillas, una apuesta editorial y digital con la que acompañaremos durante 70 días el evento deportivo más importante del año. Hasta el próximo 24 de julio ofreceremos transmisiones en vivo, entrevistas, contenido exclusivo y seguimiento permanente a todo lo que ocurra alrededor de la cita orbital que arrancará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, y se cerrará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey con la gran final.

El torneo de 2026 marcará un antes y un después en la historia de las copas del mundo: será la primera edición con 48 selecciones participantes y 104 partidos repartidos a lo largo de 39 días en tres países anfitriones simultáneamente (Estados Unidos, México y Canadá), lo que lo convertirá en el campeonato más grande organizado hasta ahora por la FIFA. Además, la cita volverá a Norteamérica 32 años después del torneo disputado en Estados Unidos en 1994.

Con este especial buscamos fortalecer nuestra cobertura deportiva y ampliar la conversación en plataformas digitales durante uno de los eventos que más audiencia mueve en el planeta. La programación estará enfocada en formatos multiplataforma, con publicaciones diarias, análisis, cápsulas informativas y contenidos diseñados especialmente para redes sociales.

El regreso de la Selección Colombia, el corazón del especial

Después de ocho años fuera de una cita orbital, la Tricolor dirigida por Néstor Lorenzo vuelve a un torneo de selecciones y quedó ubicada en el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo. Estas son las tres fechas confirmadas que seguiremos minuto a minuto:

Colombia vs. Uzbekistán: miércoles 17 de junio, 9:00 p. m. (hora Colombia), Estadio Azteca, Ciudad de México.

miércoles 17 de junio, 9:00 p. m. (hora Colombia), Estadio Azteca, Ciudad de México. Colombia vs. R. D. del Congo: martes 23 de junio, 9:00 p. m. (hora Colombia), Estadio Akron, Guadalajara.

martes 23 de junio, 9:00 p. m. (hora Colombia), Estadio Akron, Guadalajara. Colombia vs. Portugal: sábado 27 de junio, 6:30 p. m. (hora Colombia), Hard Rock Stadium, Miami.

A esta agenda se sumarán las grandes figuras que llegarán al torneo: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinícius Júnior y Jude Bellingham aparecen entre los jugadores llamados a liderar la conversación. También seguiremos de cerca el rendimiento de los referentes colombianos y las historias que marcarán el campeonato.

¿Qué temas podrá ver en nuestro Especial Mundialista Las2orillas?

El especial contará con transmisiones en vivo y cobertura continua de los momentos más importantes del torneo, además de entrevistas y formatos digitales pensados para seguir minuto a minuto la conversación futbolera. A esto se sumarán reportajes, reacciones, contenido audiovisual y seguimiento a las historias que marcarán el campeonato dentro y fuera de las canchas.

En Las2orillas también pondremos el foco en las cifras que rodean al torneo, uno de los eventos con mayor movimiento comercial y mediático del planeta. Se estima que millones de aficionados se movilizarán entre las 16 ciudades sede y que el campeonato generará un impacto económico multimillonario impulsado por turismo, patrocinios, derechos de televisión y consumo digital.

Dentro de la cobertura tendremos contenidos relacionados con el auge del mercado de camisetas, coleccionables y productos asociados al campeonato, así como el fenómeno alrededor del álbum y las ediciones especiales de jugadores, uno de los negocios paralelos que más dinero mueve durante cada torneo.

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Otro de los componentes del especial será la información práctica para los aficionados. Publicaremos guías sobre horarios, plataformas de transmisión y detalles relacionados con la programación televisiva del campeonato, que tendrá presencia en señales deportivas y servicios de streaming con cobertura para Colombia.

Además del componente deportivo, nuestro equipo con presencia en Estados Unidos trabajará contenidos sobre el ambiente social y cultural que rodeará el torneo, incluyendo el movimiento de aficionados, la logística de las ciudades sede y el impacto internacional que tendrá el campeonato en Norteamérica.

Con esta apuesta, en Las2orillas buscamos consolidar una cobertura constante y multiplataforma alrededor del torneo, combinando información, entretenimiento y contenido exclusivo para las audiencias digitales que seguirán el evento desde Colombia y otros países.

Este contenido del Especial Mundialista Las2orillas cuenta con el auspicio de Tecnoglass, un cubrimiento periodístico dedicado a las historias, protagonistas y momentos más importantes del torneo. Este es un especial editorial independiente.

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