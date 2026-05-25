El caos en Red+ Noticias tras la inspección del MinTrabajo por denuncias de acoso sexual y laboral

Denuncias contra directivos, contratos tercerizados y desaparición de códigos QR para denuncias son algunos de los temas que sacuden al canal de noticias

La visita del Ministerio de Trabajo a las instalaciones de Red+ Noticias el pasado 30 de abril destapó una crisis interna marcada por denuncias de presunto acoso sexual, maltrato laboral y precarización contractual dentro de la sala de redacción del canal. La inspección oficial, adelantada en la sede de Plaza Claro en Bogotá, dejó al descubierto un ambiente de tensión entre periodistas y directivos, especialmente por los señalamientos contra el director del noticiero, Giovanni Celis.

Los testimonios de distintos trabajadores y excolaboradores, recopilados por la Revista Raya, describen episodios reiterados de presuntos comportamientos inapropiados, llamados fuera del horario laboral, humillaciones públicas y presiones relacionadas con la estabilidad contractual.

Las denuncias coinciden además con hallazgos preliminares del Ministerio, que identificó una alta dependencia de contratos de prestación de servicios y tercerización dentro de la compañía.

🔎 El camarógrafo Jhon Niño habla en exclusiva sobre las presiones que, presuntamente, habría ejercido la dirección de Red+ Noticias para impedir que saliera a la luz el video del momento en que Dilan Cruz fue impactado durante las protestas de 2019.



Además, nuevas evidencias en… pic.twitter.com/80PK52NfvL — Señal Colombia (@SenalColombia) May 25, 2026

Gritos, insultos y hasta teclados destruidos en Red+ Noticias

De acuerdo con las versiones conocidas, varias periodistas señalaron que las conductas atribuidas al directivo incluían comentarios sobre la apariencia física, mensajes personales fuera del contexto laboral y contactos físicos no consentidos. Algunas trabajadoras aseguraron que esas situaciones se presentaban desde la época en que el noticiero funcionaba en el barrio La Macarena y continuaron posteriormente en la sede de Plaza Claro.

Una de las denunciantes relató que, durante jornadas nocturnas, el director aprovechaba los trayectos en vehículos asignados por el canal para generar cercanía física incómoda. Otra periodista aseguró que recibió mensajes sobre su ropa y apariencia luego de transmisiones en vivo, además de llamadas y comentarios personales que, según su relato, no estaban relacionados con el trabajo periodístico.

Los testimonios también describen un entorno de presión constante dentro de los consejos de redacción. Excolaboradores aseguraron que eran frecuentes los gritos, insultos y llamados de atención frente a otros compañeros. Incluso, uno de los relatos menciona un episodio en el que presuntamente fue destruido el teclado de un periodista durante una discusión relacionada con errores de edición.

“Quitaron los QR para poder denunciar”: periodistas tras la visita del Ministerio de Trabajo

El informe preliminar del Ministerio de Trabajo reveló que buena parte del personal del canal estaría vinculado mediante esquemas de tercerización y contratos de corta duración. Según el documento, únicamente 42 trabajadores tendrían contrato directo con la organización, mientras el resto operaría bajo otras modalidades contractuales.

Ese panorama, según los propios testimonios conocidos tras la inspección, habría generado temor entre periodistas y productores al momento de denunciar posibles irregularidades. Varias fuentes indicaron que el miedo a perder el empleo o no recibir renovación contractual habría influido en el silencio de algunos trabajadores.

Otro de los puntos que elevó la tensión dentro del canal ocurrió horas después de la salida de los funcionarios del Ministerio. Durante la visita, la entidad dejó instalados códigos QR en distintas áreas de la redacción y zonas comunes para facilitar denuncias anónimas sobre acoso laboral y sexual.

Sin embargo, chats internos entre trabajadores reportaron posteriormente la desaparición de varios de esos códigos, especialmente los ubicados en la sala de redacción. Los mensajes compartidos entre empleados advertían que solo permanecían visibles algunos de ellos, mientras otros habrían sido retirados poco después de la inspección.

La situación generó preocupación entre integrantes del equipo periodístico, especialmente porque los códigos hacían parte de los mecanismos de recolección confidencial de testimonios promovidos por el Ministerio de Trabajo.

🚨 "Le daba picos a la fuerza": Las graves denuncias contra Giovanni Celis de Red+ Noticias



En esta entrega exclusiva de #DeFrente, @PaulaGranadosR rompe el silencio y devela el infierno y la persecución que sufrieron las periodistas de Red+ Noticias tras bambalinas.



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¿Qué dice el director de Red+ Noticias tras los señalamientos de acoso?

Frente a las acusaciones, Giovanni Celis negó los señalamientos relacionados con presunto acoso sexual y maltrato laboral. El directivo aseguró que revisaría el tema y afirmó que no había recibido notificación oficial sobre el proceso adelantado por las autoridades laborales.

Por su parte, Claro Colombia señaló en un pronunciamiento que el canal ha mantenido disposición para entregar documentación y atender los requerimientos de las autoridades. La empresa indicó además que existen protocolos internos y rutas establecidas para atender situaciones relacionadas con el entorno laboral.

Mientras avanzan las verificaciones oficiales, el caso abrió un nuevo capítulo sobre las condiciones laborales dentro de medios de comunicación en Colombia y el manejo de denuncias por presunto acoso en las salas de redacción (incluyendo lo ocurrido hace un par de meses en Caracol Televisión e Inravisión-RTVC). Las actuaciones del Ministerio de Trabajo continúan y podrían derivar en nuevas decisiones administrativas relacionadas con las denuncias conocidas tras la inspección realizada el 30 de abril.

En contexto: Este es el polémico acuerdo entre Caracol y Jorge Alfredo Vargas para salir silenciosamente por la puerta de atrás

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