El mundo de los objetos comunes

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Mientras era estudiante en Yale, Santiago Cárdenas se preguntaba a principios de los sesenta porque era tan importante la predominante razón del arte abstracto. Se hacía siempre la pregunta acerca de lo que debía ser la pintura mientras que la respuesta iba dirigida hacia las pocas opciones que se imponían en todas las tendencias y que, por supuesto, negaba la posibilidad de supervivencia de cualquier otra aproximación pictórica. No estaba convencido del dogma. Le parecía que las decisiones y orientaciones del artista deben responder a las especificaciones propias de cada artista.

Por eso, la pintura de Santiago Cárdenas tiene su personalidad. Siempre le interesó la realidad pensada desde la cotidianidad; el detalle de un mundo de líneas oblicuas donde el dibujo está muy cerca de la pintura. Con el paso del tiempo, el artista acabó pintando el mundo privado que encuentra en su taller: la esquina de un cuarto, las corbatas en un gancho, el dibujo estricto de un alambre o las pizarras atmosféricas o el catón doblado que llegaba como protección de las obras en otra exposiciones.

-Publicidad.-

En su juventud reprodujo de manera cortante y definitiva, dentro del mundo de la figuración, imágenes de la cultura norteamericana muy cerca al Pop que reinventaba el comedor, el cuarto de plancha, los vestidos sin anatomía, los ganchos, las corbatas. Ya después, en los setentas vinieron las pizarras que, comenzaron teniendo una cercanía al trabajo del norteamericano Cy Towmbly pero que, pronto obtuvieron la serenidad personal del artista colombiano.

En el mundo pictórico de Cárdenas, la reflexión me congeló. La realidad es la manera como abstrae el sentido de los objetos que pinta, porque es en esos detalles -como sus alambres- diseña visualmente cómo el mundo del espacio, puede funcionar en dos dimensiones.

Publicidad.

Santiago Cárdenas,Paraguas negro con manija ocre, 2020

El formato del cuadro también hace parte de la obra y maneja la superficie plana. En espacio pictórico detiene el tiempo. Allí suspendido queda un paraguas sin dueño o una pizarra a donde se refleja la luz de la hora que lo ilumina. El manejo de la luz es en su obra es una bella sutileza que plasma porque Cárdenas ha tenido la cualidad de ver entre las ventanas hay atmosferas y climas. Algunas veces secas, como puede ser la pintura de un papel arrugado, o la textura de la superficie de un cartón. Otras tienen una luz atmosférica como lo que queda escrito y borrado sobre una pizarra pintada.

Santiago Cárdenas, El avión, 2023

También en su mundo se encuentra otra aproximación, donde el movimiento es parte fundamental de la composición. El artista cuida la calidad transparente de la sombra. Pinta con tiza a la odalisca de Matisse, se interroga sobre el mundo universal del autorretrato mientras nos deja un escuálido gancho de alambre, una reflexión sobre en el comportamiento de la línea.

Dalita Navarro mira también los objetos cotidianos en un homenaje a Morandi.

Giorgio Morandi tuvo varias influencias que van desde los artistas renacentistas que admiraba por su geometría hasta los maestros como las ascéticas obras del español Francisco de Zurbarán.

Dalita Navarro,Bodegón 10, 2023

Tuve la oportunidad de ver en Milán una exposición donde recreaban su estudio y Morandi pintaba en blanco un mundo metafísico. Ahora, Dalita Navarro reproduce sus composiciones en cerámica. Otro mundo. La tierra es parte de la dinámica en la cual ella logra transmitir las formas de sus mundos. No más. Pero logra su objetivo. Vasijas refinadas y colores impecables. No sé si me gustan las bases en madera, pero es un porte que previene la fragilidad del material.