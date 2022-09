El Movistar quiere seguir acabando colombianos: Ahora ira tras el talento de Fernando Gaviria

.Publicidad.

Esta mañana, el mundo del ciclismo despertó con la noticia de que Fernando Gaviria, ciclista colombiano, estaba siendo pretendido por el equipo español Movistar Team. Al pedalista colombiano le quedan los meses contados en la escuadra UAE Team Emirates, y por eso el exequipo de Nairo Quintana le habría puesto el ojo encima.

Recordemos que Fernando Gaviria es uno de los sprinters mas famosos del país, si no el único, y a lo largo de su carrera ha cosechado un sinfín de victorias en varias competiciones alrededor del mundo, 49 para ser exactos.

🤐 Otra de rumores: Fernando Gaviria a Movistar Ⓜ️ Ganador de 5 etapas en el Giro y 2 etapas en el Tour, entre otras muchas, pero que lleva 3-4 años horribilis... 🤔 ¿Lo veis un buen fichaje para Movistar? pic.twitter.com/JM6hNAnZ7W — Isma Álvarez Cycling (@CyclingIsma) September 20, 2022

Aunque su actual estado físico no es el mejor, y en las ultimas competiciones no pudo demostrar su valía como velocista, es innegable el talento de Fernando Gaviria, y con todos los problemas económicos que ha atravesado el Movistar, el colombiano puede ser un as bajo la manga.

Ahora bien, el gran temor de los fanáticos es que con Fernando Gaviria suceda lo mismo que con Nario Quintana, un ciclista que le dio sus mejores años al Movistar y a quien sacaron por la puerta de atrás cuando no 'funcionó mas'.