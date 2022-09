Ni Eduardo Luis se atrevió a tanto: la lamida de botas de Andrés Marocco a James Rodríguez

.Publicidad.

Cuando Néstor Lorenzo mencionó el nombre de James Rodríguez en la lista de convocados a los amistosos de septiembre, las críticas a la decisión no se hicieron esperar ¿Por que el técnico de la selección llamo a un jugador que en los últimos 6 meses solo disputó un partido y que nunca tuvo regularidad? Nadie lo entendió. Pero así como hubo periodistas que se fueron con todo en contra del 10, también hubo algunos que salieron en su defensa.

Uno de ellos es el reconocido periodista de ESPN, Andrés Marocco, quien en el programa deportivo Equipo F, salió a pedir un poco de piedad para James Rodríguez. Según el comunicador, desde que se supo la convocatoria no han habido mas que burlas al jugador, y aunque entiende que no debió haber sido llamado por su triste presente, pidió a todos los que lo odian que lo dejen en paz.

“Pienso que en Colombia, y lo digo con mucho respeto a los que opinaron incluso en esta mesa, se nos ha olvidado todo lo que representa James Rodríguez. Siempre he dicho, nosotros no sabemos proteger a nuestros ídolos (...) Estoy de acuerdo con muchas cosas, y con que no debieron convocarlo para estos partidos porque me parece que debieron darle tiempo de adaptación. Pero se le está pegando con toda a James” fueron las palabras del periodista.

#ESPNEquipoFColombia | Los que más saben de fútbol "No le peguemos a James y dejemos de burlarnos de él"@andresmarocco y su contundente defensa al '10' de la Selección Colombia. ▶️ No te pierdas Equipo F por #ESPNenStarPlus -> https://t.co/aSATCYmMdk pic.twitter.com/PvAoToAaYz — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) September 20, 2022

Al parecer a James Rodríguez siempre lo va a salir a defender un periodista sin importar su mediocre presente. En el pasado ya lo hizo Eduardo Luis en las pantallas de Win Sports. Y ahora, Andrés Marocco se dejó contagiar por el amor al 10. De no creer.