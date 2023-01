.Publicidad.

Alejandro Quintero es el modelo venezolano que hace unos meses conquistó a más de una mujer en Transmilenio e incluso a unos cuantos hombres, con su pasarela en los biarticulados del sistema de transporte público de Bogotá.

El hombre quien también es creador de contenido, suele compartir en sus redes sociales los diferentes videos que ha hecho en Transmilenio, dónde su mayor atractivo es modelar como lo haría en un evento de moda.

-Publicidad.-

Vea también: La historia del modelo que se empelotó en Transmilenio e hizo babear a más de una

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandro Quintero (@alejandroquinterocr)

Publicidad.

En entrevista con un medio colombiano, el modelo contó cómo ha sido la acogida por parte de las personas y las cosas que le han solicitado que haga, las cuales para él han sido las más absurdas.

Algunas de ellas incluyen dinero de por medio y según dijo el modelo fue una gran suma, pero a pesar de ello rechazó las ofertas.

"Hace poquito me ofrecieron cinco millones de pesos para hacer un striptease en una discoteca de Melgar, ‘y yo no hago eso, o sea no me atrevería a hacerlo’. Otra, como el esposo de una chica, me dijo que cuánto cobraría para bailarle a la esposa, o sea quien hace eso”, contó Alejandro Quintero.