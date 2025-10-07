La conexión de la Criptomoneda Daily Cop con la campaña de Petro que pone a Roa de nuevo en el radar

Un Ejecutivo del holding acusado por millonarias estafas con la cripto declaró en el CNE ser testigo de la oferta de donar horas de vuelo y dinero a la campaña

Una reciente captura ejecutada por la Interpol en territorio argentino ha revivido una controversia que parecía escondida entre las más de 500 páginas de una resolución con la que el Consejo Nacional Electoral sancionó a la plana directiva de la campaña Petro presidente por violación a los topes de la financiación electoral.

La circular roja emitida por la organización policial surtió efecto contra Juan José Benavides Velasco, un joven empresario colombiano que está sindicado de dirigir una estafa en el mercado de las criptomonedas en la que cayeron 220.000 personas que habían hecho inversiones por $126.000 millones, según la reveló la fiscalía al diario El Espectador.

La cacería a Benavides tiene un carácter transnacional, no solo porque hoy Colombia requiere su envío desde Argentina, sino porque el FBI también está interesado en conocer más detalles sobre sus presuntas operaciones de blanqueo que incluyeron compras como la de un lujoso apartamento en el exclusivo sector de Brickell Avenue en Miami.

Los vínculos de la campaña de Daily Cop con la campaña de Petro

Sus ejecutivos le habrían ofrecido las horas de vuelo al entonces gerente de la campaña y hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, como una donación en especie y entre $ 1.000 y 2.000 millones de pesos como aportes económicos, según uno de los asistentes a un establecimiento comercial del barrio La Castellana de Bogotá donde se habría concretado la ayuda. Las2Orillas ordenó piezas del expediente y encontró que el testimonio principal en ese sentido proviene de Omar Hernández Doux-Ruisseau, representante legal de la empresa Spartan Hill S.A.S. e integrante del holding empresarial relacionado con el portafolio de clientes de Daily Cop.

Bajo la gravedad de juramento Hernández rindió testimonio del 7 de mayo de 2024 ante la Comisión Investigadora del Consejo Electoral y dio detalles que conducirían a conclusiones como las mencionadas empresas. Los abogados de la campaña cuestionaron su credibilidad por tratarse de un hombre privado de la libertad, acusado en abril de ese año de los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir.

Durante la diligencia demostró sí tener pleno conocimiento del manejo técnico y financiero de la holding compuesta por cerca de 15 empresas, entre las que se encuentran Finance S.A.S., empresa de tecnología encargada de hacer la aplicación para la criptomoneda; Mercadeo y eventos 360 S.A.S., responsable de la publicidad sobre la plataforma Daily, JK Recursos Humanos S.A.S. y Spartan Hill SAS, operadora del datafono virtual.

Lo que dijo el testigo sobre el uso en la campaña del avión Sociedad Aérea de Ibagué (SADI)

Ofreció amplios detalles sobre las transacciones del Blockchain (registro de contabilidad digital) relacionados con la compra de aeronave Super King 300 HK-5328, a través de la red de Polygon a cargo de Sebastián Betancourth -segundo de Benavides y actualmente prófugo de la justicia-, con una corresponsalía financiera denominada Prisma Light. Describió el flujo de fondos desde la criptomoneda hasta la adquisición del avión.

Dijo que cuando el avión fue sumado a la flota de SADI Andrea Maya, contratista encargada de la logística, estaba también al frente de las diligencias necesarias ante la Aerocivil y de supervisar la parte comercial de la empresa. A ella le atribuye haber facilitado los subregistros de los vuelos donados a la campaña para efectos de los topes de financiación.

“Yo personalmente la conocí porque tuve la posibilidad de volar con SADI en múltiples ocasiones y puedo dar fe que ellos también recibían la criptomoneda, ellos eran socios fuertes del proyecto y como tal Andrea Maya era la persona encargada de gestionar, ella tenía acceso a todos los vehículos a la flota de SADI y era la persona encargada de realizar todas las diligencias (…) Ella era la persona que cuadraba todos los vuelos, toda la logística del lado de SADI (…)”, declaró el testigo.

¿Podría concretarnos -le preguntó la comisión investigadora- el apoyo a la campaña con las circunstancias que nos permitan evidenciar que es real lo que se está afirmando?

“El aporte que sí se dio y que está completamente comprobado desde la misma agenda de la campaña de Petro es el aporte físico del avión de vuelos chárter”, respondió Hernández.

“También -agregó en otro de los apartes de su declaración- se puede evidenciar una inconsistencia en la facturación de SADI y se puede evidenciar una falta de información en términos de la Aerocivil que corresponde al mismo periodo de tiempo. De forma sistemática están tratando de ocultar información, se está tratando de omitir unas pruebas, unas cosas que certifican que hubo un manejo bastante comprometedor con el avión como desde el punto de vista de la adquisición”.

Anunció que aportaría los chats que, a su juicio, ponen en evidencia que en la propia compra del avión hubo irregularidades que podrían comprometer además a la empresa aérea de propiedad de Carlos Eduardo Restrepo, condenado en Estados Unidos por narcotráfico.

“¿usted participo directa, personal y materialmente en la entrega de recursos para la campaña presidencial del candidato hoy presidente de la República Gustavo Petro en la cual el doctor Roa ejercía como gerente o le entregó o hizo aportes al Movimiento Político Colombia Humana, usted directamente?”, le preguntó el representante del Ministerio Público.

“Evidentemente no porque no tengo un avión privado dispuesto y como lo ratifiqué los aportes fueron en especie (…) no puedo negar ni afirmar que la campaña haya recibido recursos en efectivo o token que puedan significar un aporte financiero, se pactó a través de una conversión y se habló que se instauró una hoja de ruta para hacerlo es diferente a que se haya hecho y los hechos que yo estoy diciendo es que se habló de un aporte, no que lo presencié ni que lo realicé (…)”, respondió.

Luego precisó que la única reunión en la que participó se produjo en un establecimiento del barrio La Castellana, cerca del lugar de residencia en esa época del gerente de la campaña. Precisó que, además de Ricardo Roa, asistieron Sebastián Betancourth, un asistente de Ricardo Roa y cinco escoltas, entre los que recordó a Alexander Cortés y a Rodrigo Neuta.

Según él, Sebastián Betancourth Esquivel fue quien le ofreció a Roa “un aporte de entre mil millones a dos mil millones, tanto en especie como en token, en vuelos privados y en token (…)”. Dijo que asistió por invitación de Betancourth, con quien compartía apartamento. No supo precisar la fecha de la reunión, pero dijo que se dio entre el primero de febrero de 2022 y 20 de febrero de ese año, a las 7:30 de la mañana.

Roa y otros miembros de la campaña han negado ante las autoridades ese encuentro, aunque sí aceptaron haber usado los servicios de SADE, en desarrollo de aportes legalmente admisibles.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.