- El Minuto de Dios y 2 nuevas univesidades se acercarin a las grandes en trabajos de investigacion

La nueva metodologia del ranking U-Sapiens le abrio la puerta a las universidades de La Guajira y la de Boyaca que entraron al top

Ya se conocieron las instituciones que hacen parte del Ranking U-Sapiens 2026-1, publicado por Sapiens Research, y aunque en el listado siguen apareciendo históricas del país como la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia, esta nueva edición dejó varias sorpresas con el ingreso de universidades que nunca antes habían logrado entrar en esta medición.

Parte de estos cambios se explican por la transformación metodológica que implementó Sapiens Research para este primer semestre de 2026. Según informó la firma, el sistema pasó de incluir 71 instituciones a evaluar 106 universidades, además de modificar la manera en que se mide la producción científica y académica de cada entidad.

La actualización más importante estuvo relacionada con las revistas científicas. Hasta ahora, el ranking se apoyaba principalmente en sistemas nacionales, pero para esta edición se adoptó un modelo que integra diferentes bases de datos internacionales de indexación. Con esto, Sapiens aseguró que deja de depender de plataformas locales desactualizadas y empieza a medir con mayor precisión la producción investigativa real de las universidades colombianas.

Además, el nuevo sistema solo toma en cuenta revistas activas y vigentes, algo que busca medir no solo calidad, sino actualidad e impacto científico. A esto se suma la evaluación de maestrías y doctorados activos avalados por el Ministerio de Educación y los grupos de investigación categorizados por Minciencias.

Gracias a estos cambios metodológicos, múltiples universidades lograron fortalecer sus indicadores y abrirse espacio dentro de una competencia cada vez más exigente. Aunque el ranking final incluyó 106 instituciones, vale la pena recordar que fueron analizadas 367 universidades colombianas.

Las universidades colombianas que sorprendieron con su ingreso

Una de las grandes novedades fue la entrada de la Universidad Minuto de Dios, que apareció directamente en el puesto número 40. La institución es dirigida por Jefferson Enrique Arias Gómez, egresado de la Universidad Pedagógica Nacional y doctor en Dirección de Empresas por la Universidad de Mondragón, en España.

Jefferson Enrique Arias Gómez, rector Universidad Minuto de Dios.

La institución ha fortalecido durante los últimos años sus semilleros y grupos de investigación liderados por docentes y estudiantes. Además, logró desarrollar una patente enfocada en analítica educativa y también mejoró su desempeño en rankings internacionales como Scimago, sistema que mide calidad, impacto y prestigio de revistas e instituciones académicas usando datos de Scopus.

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Otra de las universidades que consiguió entrar por primera vez fue la Universidad de La Guajira. La institución, dirigida actualmente por Carlos Arturo Robles Julio, ha venido fortaleciendo sus procesos de investigación y consolidando nuevos programas de posgrado.

Robles Julio es ingeniero de petróleos y especialista en formulación y evaluación de proyectos, además de tener formación en finanzas. Bajo su administración también se ha fortalecido el trabajo científico de la universidad, liderado por Keillys Rodríguez Escobar, ingeniera agroindustrial que asumió la Dirección de Investigación en 2025.

El crecimiento de los grupos científicos y el fortalecimiento de los procesos investigativos terminaron impulsando a esta universidad del Caribe colombiano hasta lograr un lugar en el listado.

A la lista también se sumó la Universidad de Boyacá, que debutó en el puesto número 71. La institución nombró recientemente como rector a Camilo Correal Cuervo, economista con MBA, magíster en Dirección Financiera y doctor en Gestión.

Camilo Correal, director de Universidad de Boyacá

El enfoque investigativo de esta universidad se ha concentrado especialmente en temas de sostenibilidad y resiliencia socioecológica. Incluso, uno de sus proyectos más destacados está relacionado con una herramienta tecnológica diseñada para fortalecer la capacidad de anticipación y manejo sostenible del sistema Lago Sochagota-río Chicamocha.

La institución también impulsó el Premio de Investigación para colegios, una estrategia con la que busca acercar los procesos científicos a estudiantes jóvenes de diferentes regiones del país.

Los regresos que dejó el nuevo modelo de medición

La actualización metodológica también permitió el regreso de universidades que habían salido del ranking en años anteriores. Entre ellas aparece la Universidad Tecnológica de Pereira, que volvió a ubicarse en la posición 11, y la Universidad del Cauca, que reapareció en el puesto 22.

UTP

Además, otras instituciones como la Universidad del Caribe, la Universidad Americana y la Corporación Universitaria Remington también lograron entrar en esta edición.

Más allá de las posiciones, este nuevo ranking deja ver cómo la investigación universitaria en Colombia empieza a moverse bajo estándares internacionales mucho más exigentes, obligando a las instituciones a fortalecer su producción científica, sus grupos de investigación y su impacto académico real.

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