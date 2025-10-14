Pende de un hilo la suerte de un hotel en Coveñas al que su dueño le invirtió millones en expansión

Aunque el propietario de El Poblado, Juan Gómez intentó tranquilizar sus clientes con un comunicado la acusación de la Fiscalía por invasión de áreas va en serio

En medio del proceso penal contra el Hotel El Poblado en Coveñas por un presunto incumplimiento de leyes ambientales, el lugar emitió un comunicado donde se habla de una continuidad en las operaciones y de ofrecer seguridad a los visitantes del establecimiento. El próximo 24 de octubre se tiene agendada la lectura de la sentencia.

Según los acusadores, de la Fiscalía 16 de la Seccional de la Unidad de Patrimonio Económico de Sincelejo, el señor Juan Manuel Gómez habría explotado de manera irregular los recursos naturales de la zona y habría invadido áreas de importancia ecológica sin tener la autorización. Para la Fiscalía el Hotel El Poblado, propiedad de Juan Gómez, habría utilizado un área cercana a la ciénaga La Caimanera para el parqueadero y para el restaurante del hotel. En consecuencia, el dueño debería responder por lo sucedido.

La posible sanción contra el Hotel viene en un periodo de crecimiento para la región. La alcaldesa Nestky Fería Moreno habló de una inversión cercana a los 50 mil millones de pesos, distribuidos en once frentes de trabajo. La idea de la mandataria es aprovechar la belleza del lugar para atraer turistas y por otra, levantar construcciones que beneficien a la población como con nuevos colegios, más jardines, mejorando vías, etc. Dentro de los resultados se mencionó la entrega de un parque ubicado en el corregimiento de Guayabal.

Un reto dentro de la expansión prometida por la Alcaldesa es la protección de los manglares. En Coveñas y Tolú existen denuncias por viviendas y hoteles construidos en terrenos donde existían fauna local. En el proceso de obras se habría disecado y talado especies de manglares, arboles únicos por capturar hasta 10 veces más dióxido de carbono que los bosques de tierra, como por ejemplo dentro del crecimiento del Hotel el Poblado se habría presentado un delito.

