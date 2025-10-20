El millonario negocio detrás de las de las peleas de boxeo en la que estuvo Yina Calderón

Stream Fighters 4, el evento organizado por el streamer paisa WestCol, alcanzó el pasado fin de semana más de 4 millones de espectadores a través de las distintas plataformas de transmisión. Con esa cifra, el encuentro deportivo y de entretenimiento se consolida como el más grande en la historia del país, un fenómeno que mezcla la cultura digital con el espectáculo en vivo.

La pelea más esperada de la noche fue protagonizada por las influenciadoras Andrea Valdiri y Yina Calderón, dos de las figuras más mediáticas del mundo digital colombiano. Su enfrentamiento había generado expectativa desde semanas antes por los desacuerdos públicos que ambas habían expresado. Sin embargo, el combate apenas duró veinte segundos, luego de que Yina decidiera retirarse del ring, desatando una ola de comentarios y críticas en redes sociales.

Le podría interesar: Así fue la vergonzosa pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri que duró solo 9 segundos

Más allá de la polémica, el evento volvió a demostrar el poder de convocatoria de los creadores de contenido y la manera en que los espectáculos digitales se han transformado en un fenómeno global. Lo que comenzó como simples transmisiones entre streamers se ha convertido en una nueva industria del entretenimiento, donde las audiencias virtuales y presenciales se cruzan para vivir experiencias que combinan deporte, show y cultura de internet.

Para entender este fenómeno global es necesario regresar al inicio de todo. La historia se remonta a 2021, cuando el creador y streamer español Ibai Llanos, junto a Antonio Pino (Reven) y Elm Cherto Gallostra (El Millor), idearon la primera pelea de streamers en vivo de habla hispana. En esa época, los tres compartían largas transmisiones por Twitch mientras jugaban League of Legends. Las discusiones y rivalidades entre Reven y El Millor eran frecuentes, lo que llevó a Ibai a lanzar una pregunta que cambiaría el rumbo del entretenimiento digital: qué pasaría si se enfrentaran en la vida real. Aquella ocurrencia, nacida como una broma entre amigos, pronto se transformó en un proyecto ambicioso.

En cuestión de semanas, los tres comenzaron a planear un evento que parecía imposible. Dos meses después, la primera edición de La Velada del Año se celebró en Barcelona el 26 de mayo de 2021. El espectáculo reunió más de 1,5 millones de espectadores simultáneos en Twitch y se convirtió en el segundo directo más visto en la historia de la plataforma. Aunque no fue el primer evento en su tipo, pues en 2018 los creadores KSI y Joe Weller ya se habían enfrentado en una pelea de boxeo amateur en Londres, sí fue el primero en reunir exclusivamente a figuras reconocidas del streaming.

Desde entonces, el formato no ha dejado de crecer. En 2024 se celebró la quinta edición en Sevilla, con siete combates, presentaciones musicales en vivo y estrategias de marketing que consolidaron su alcance global. La Velada alcanzó 9 millones de espectadores en Twitch y convocó a más de 80.000 asistentes en el Estadio de La Cartuja. La empresa TaxDown estimó ingresos superiores a los 8 millones de euros, cerca de 38.200 millones de pesos colombianos, mientras que los participantes recibieron pagos entre 30.000 y 60.000 euros, equivalentes a 148 y 286 millones de pesos.

Leer más: Cómo Felipe Saruma se hizo influencer, sumó 15 millones de seguidores, montó productora y se volvió millonario

En Colombia, este formato llegó gracias al streamer antioqueño WestCol, quien en 2022 organizó la primera versión local con cinco combates, más de 3 millones de visualizaciones en Twitch y 1,6 millones en YouTube. Desde entonces, el evento ha ganado una fuerza inesperada y se ha consolidado como un fenómeno del entretenimiento digital en el país.

Aunque no existen cifras oficiales sobre los honorarios de los participantes, se sabe que los pagos varían según la trayectoria de cada creador y los acuerdos con sus equipos de representación. En el caso de Yina Calderón, por ejemplo, se conoció que inicialmente le ofrecieron 50 millones de pesos, pero cerró su contrato por 70 millones, así lo hizo saber ella misma en un en vivo. Tampoco hay datos precisos sobre las ganancias de WestCol, aunque todo apunta a que no son menores. Stream Fighters ha agotado la boletería del Coliseo Live, con capacidad para 22.000 asistentes, sumando en promedio un ingreso tentativo de más de 7 mil millones de pesos, y cuenta con el respaldo de marcas como Honda Motos, Aguardiente Néctar y el empresario Diomar García en la producción.

El formato ha demostrado tener un potencial económico enorme y un futuro prometedor en Latinoamérica. En México, el productor Miguel Ángel Fox adaptó el concepto bajo el nombre de Supernova Strikers, realizado en agosto en el Palacio de los Deportes. El evento superó a sus competidores regionales con una audiencia total de 10 millones de espectadores. Cada nueva edición confirma que las peleas entre creadores de contenido son más que un simple espectáculo, representan una industria en expansión que fusiona deporte, entretenimiento y redes sociales, y que sigue transformando la manera en que el público consume contenido digital.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.