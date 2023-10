El mentiroso discurso del mérito institucional

Por: Jorge Buitrago Puentes |

octubre 27, 2023

Ya es tradición de la comisión nacional del servicio civil organizar anualmente congresos internacionales del " merito" en el empleo público. Cualquier desprevenido creeria que en Colombia existe el "mérito" en el empleo público , lo que es un equivocó total.



La comisión solo administra y vigila los concursos de carrera administrativa, que por cierto en sus primeras décadas fue todo un desacierto. Y los cargos de carrera en el estado son solo aproximadamente el 30% del total de empleados públicos del estado, y la cifra se reduciría si se revisan los contratos de prestación de servicios.

La privatización de la función pública , y la carencia de una verdadera carrera que permita a sus funcionarios llegar a ser directivos de la misma no ha estado en la agenda de la Comisión.

Igualmente lamentable su omisión frente al desarrollo a cuenta gotas y por muchos años de los concursos de la Fiscalía, la DIAN , las superintendencias y otras que simplemente no la cumplen como la Registraduría nacional, etc.



En una sociedad donde impera la conducta individual y egoísta de la sociedad, donde la mayoría le importa un pito, parafraseando al presidente, el clientelismo,y si las entidades competentes no cumplen su papel con razón este cáncer permanece en el tiempo.



Muchos ciudadanos participan en un concurso y hasta ahí llegan. Otros buscan un político para q les den un contrato de trabajo o un cargo directivo. Los sindicatos, unos defienden sus cuotas, otros solo intereses corporativos.



La izquierda gobernando era la llamada a acabar con ese cáncer y resultó igual o peor. Los q nos dedicamos a construir una defensa colectiva del avance constitucional del art 125 somos unos quijotes peleando con molinos de viento.



Así las cosas estos congresos de la Comisión, se han convertido en un encuentro de autoelogios de sus comisionados, y a veces con los directivos del servicio civil distrital, sin la participación ciudadana ni del movimiento social y sindical que ha defendido la carrera administrativa y , el mérito integral.

Por lo menos esta vez se fueron a asolear a Cartagena porque el frío de la capital es apabullante.

Y a propósito del tema en época preelectoral los candidatos son expertos en todos los temas menos en la democratizacion del empleo publico en sus territorios.