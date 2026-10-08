- Cuáles son los tratamientos médicos por los que muchos extranjeros llegan a Colombia

En lo corrido del año más de 7 mil extranjeros han llegado al país buscando alternativas en salud, Bogotá es la primera opción, seguida de Cali y Medellín

A Bogotá cada vez llegan más viajeros con una razón nueva y a la vez muy personal: recuperar la salud. Algunos aterrizan buscando una cirugía, otros un tratamiento o un diagnóstico especializado y muchos vienen acompañados para atravesar juntos esos días de cuidado y recuperación. Entre enero y agosto de 2026 llegaron 7.320 extranjeros no residentes por motivos de salud, el 34,8 % del turismo médico que recibe Colombia. Los atraen la calidad de los servicios, los especialistas y unos costos competitivos frente a otros destinos internacionales.

La cifra representa el 34,8% del total del turismo de salud que recibe Colombia y confirma que Bogotá es la ciudad más apetecida por los extranjeros y la más importante en temas de salud, convirtiéndola en el principal destino para los extranjeros que llegan procedentes de Estados Unidos, Canadá, Panamá, República Dominicana, Ecuador, Perú, México y Costa Rica. Así lo señala un informe de la Asociación Colombiana de Agencia de Viajes y Turismo (Anato). Según dicho estudio los turistas que llegan a la capital lo hacen buscando la excelencia en tratamientos médicos, conectividad y una infraestructura adecuada y especializada.

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Bogotá, destino favorito para viajes de salud por relación entre calidad y costos

De acuerdo con lo manifestado por la presidente ejecutiva de la Asociación, Paula Cortés Calle, el año pasado entraron al país 26.786 extranjeros no residentes buscando servicios de salud, un 18,4% más que en 2024. En 2026, la cifra sigue aumentando: en los primeros 8 meses de este año se registraron unas 21.034 personas. Esto indica que hubo un crecimiento de 17,6% con respecto al mismo periodo de 2025.

Los turistas internacionales aterrizan en Bogotá buscando servicios de salud de alta complejidad en áreas como cardiología, oncología, cirugías plásticas, reconstructivas y bariátricas, oftalmología, odontología, exámenes integrales y fertilidad. Uno de los mayores atractivos que ofrece la capital del país para este tipo de intervenciones es la relación entre la calidad y los costos, que son bastante competitivos frente a otros destinos en el mundo.

La dinámica que tiene el sector salud en Bogotá no solo genera un efecto muy positivo en la economía de la ciudad, sino que también alimenta el motor turístico de Bogotá, si se tiene en cuenta que los viajeros internacionales que llegan a la ciudad para realizarse este tipo de procedimientos médicos gastan, en promedio, una cifra superior a los 3.200 dólares por cada viaje.

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Con los pacientes llegan los acompañantes turistas

Además, la gran mayoría de las personas que arriban a Bogotá procedentes del exterior llegan acompañadas, lo que impulsa aún más la demanda de servicios de transporte, alojamiento, gastronomía y actividades turísticas mientras el paciente se encuentra en recuperación.

Cali y Medellín, junto con Bogotá, son las ciudades que más concentran este tipo de actividades. Según Anato, ahora el reto sería articular la atención médica con otro tipo de actividades y experiencias con la naturaleza, el descanso y la cultura. El objetivo es que la ciudad no sólo ofrezca servicios médicos, sino un portafolio integral que garantice a los viajeros cuidado y bienestar antes, durante y después de sus procedimientos médicos.

Desde 2010 la capital del país ha venido registrando un fuerte incremento de este sector turístico que se ha acelerado y fortalecido en los últimos años. Desde principios de esa década, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo empezó a realizar una trazabilidad de los ingresos oficiales del sector y, a partir de entonces, reportó ingresos por 50 millones de dólares en 2010, cifra que tuvo un incremento hasta los 83 millones de dólares en 2011, impulsado por la buena calidad de las intervenciones médicas y la acreditación hospitalaria.

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