El médico Carlos Esguerra, quien junto a 10 doctores más, fundó la Clínica Marly hace 120 años

La Clínica Marly, ubicada en Bogotá, es seguramente uno de los centros de atención médica más importantes del país. No lo decimos sólo por los servicios que presta, pues es un lugar de tradición, de historia y mucho más. Quizás, no muchos lo sepan pero hace algunos días, esta importante institución cumplió 120 años. Así es, por más de un siglo, esta importante clínica ha sido parte de la historia de Bogotá y de Colombia. Sin embargo, con el tiempo ha cambiado su razón de ser, pues no arrancó como hoy en día lo conocemos. El paso del tiempo la terminó llevando a convertirse en esa importante institución que hoy muchas personas conocemos.

Es que, este punto arrancó inicialmente como un centro de atención para pensionados. Posteriormente se vieron obligados a funcionar por un tiempo como un hospital militar. Sin embargo, el tiempo terminó convirtiéndolos en la famosa clínica para el público general. Hoy les contamos cómo fue que inició la importante Clínica Marly para lograr lo que han logrado hoy en día.

Así fue como Carlos Esguerra, junto a otros médicos, fundaron ' Sociedad Casas de salud'

La idea provino de Carlos Esguerra. Este hombre, que se había especializado en París, decidió darle rienda suelta a uno de sus grandes sueños. De esta manera surge "Casas de Salud y Sanatorios de Marly", con el fin de atender pensionados y enfermos. Claro que darle vida a este sueño, no fue nada sencillo y hubo duros momentos económicos. Según relatan varios artículos, el doctor Esguerra recibió ayuda de Ernesto Michelsen del Banco de Colombia. Su familia, colaboradores y esposa, también fueron clave para que esa sociedad se mantuviera.

Así lucía la Clínica Marly en un inicio. Foto tomado de Clínica Marly.

Ahora bien, junto a Carlos Esguerra, participaron en la fundación: Guillermo Esguerra, Carlos Esguerra, Manuel N. Lobo, Manuel Cantillo, Rafael Ucrós, Luis Felipe Calderón, Miguel Rueda, Rafael Rocha Castilla, Juan David Herrera, José María Lombana Barreneche, Julio Z. Torres y Pompilio Martínez. Entre ellos, varios doctores respetados de aquel entonces.

Primer junta directiva de la hoy conocida Clínica Marly. Foto tomada de la Clínica Marly.

Durante 1928 se disuelve la primera sociedad y de esta manera nace una nueva, quienes ahora le darían vida a la Clínica Marly. Esta nueva asociación estaba conformada por: afael Ucrós, Jorge E. Cavelier, Alfonso Esguerra Gómez, Tulio Forero Villaveces, Fernando Villaveces, Fernando Tronconis, Roberto Franco, Juan N. Corpas, José del Carmen Acosta, Carlos Esguerra, Calixto Torres Umaña, Luis López de Mesa, Federico Lleras Acosta, Francisco Vernaza, Jorge Bejarano, y Carlos J. Cleves.

En 1954, asume la dirección del centro médico, un personaje que sería muy importante. Estamos hablando del profesor Jorge E. Cavelier. Al tomar el cargo, hace grandes cambios, para bien. Durante su administración, se da la construcción del edificio Marly y 120 consultorios, con el fin de atender varias especialidades. Cavelier le dio otro aire a esta clínica y su paso como director, es historia pura.

La Clínica Marly sigue su crecimiento de la mano de la familia Cavelier

Jorge E. Cavelier fue una figura muy importante para la historia y el crecimiento de la Clínica Marly. Sin embargo, tras dejar el cargo, asume el médico Jorge Cavelier Gaviria, hijo de Jorge. El centro médico creció, se inauguraron salas modernas y con gran tecnología en aquel entonces. Además, se establecieron varias unidades encargadas de otras especializadas. Para 1994, la clínica ya contaba con 120 habitaciones y cubrían la mayoría de los servicios médicos que se podían prestar. Sin embargo, su crecimiento y éxito no terminó y tampoco terminó la historia de los Cavelier con esta importante institución.

Luis Eduardo Cavelier Castro M.D., actual gerente general de la Clínica Marly.

Tras el paso de Jorge Cavelier, en 2007, la gerencia de la Clínica Marly es asumida por el médico y urólogo Dr. Luis Eduardo Cavelier Castro. Por supuesto que este nuevo nombramiento sería de gran beneficio y crecimiento para la institución. Luis Eduardo siguió trabajando en el desarrollo científico y tecnológico de la clínica. Además, ha tenido que superar grandes obstáculos que se han presentado a lo largo de este nuevo siglo. Sin duda alguna, la influencia de los Cavlier, fue decisiva para que este complejo siguiese creciendo y mejorando en todo aspecto.

Es así, cómo esta institución, que arrancó atendiendo más que todo a pensionados, cumplió 120 años. La Clínica Marly es sin duda historia y es parte fundamental de Bogotá. Seguramente la seguiremos viendo crecer durante muchos años más y por qué no, cumpliendo 120 años más.

