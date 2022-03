El mazacote electoral (también en Antioquia)

Por: Carmelo Antonio Rodríguez Payares |

marzo 24, 2022

Un mazacote, dijeron algunos; un arroz con mango, definió el de más allá; una verdadera Cueva de Rolando, declaró alguien con cara de cirujano. Mientras, en los diferentes medios de prensa los voceros de los movimientos políticos señalaron que lo ocurrido desde el domingo 13 de marzo, cuando los colombianos, confiados en su sistema electoral acudieron a las urnas, hasta el día de hoy, es un total caos. Un desastre.

Llama la atención porque esto es, ni más ni menos, que el ingrediente fundamental que fractura, como si faltara algo más, la escasa confianza que se le tiene a las instituciones y sobre todo a una de las más esenciales como es la Registraduría Nacional del Estado Civil, con su jefe a la cabeza, el no tan bien recordado por el nuevo senador Andrés Felipe Guerra Hoyos quien unos años atrás puso en tela de juicio su comportamiento al decir que le había pedido una suma de dinero para lograr una curul. Se llama Alexander Vega Rocha.

En medio de la incertidumbre que me espera, salgo a la calle dando algunos saltos para evitar los charcos que dejó la lluvia de la madrugada pero alegre en el fondo por el cumpleaños de mi señora madre, y me encuentro con que este mediodía del martes 22 de marzo, cuando inicia la primavera en muchos países, se reúne la Comisión Nacional de Garantías, ente de la que hacen parte un cúmulo de entidades que no creo que en la tarde haya una respuesta a lo que propuso el malhadado registrador Vega Rocha, como es hacer un reconteo general de votos en todo el país, figura jurídica que al decir de los expertos no existe en nuestro ordenamiento, anuncio que terminó por contaminar el de ya de por sí enredado proceso electoral.

Hasta el momento de redactar este artículo, el portal de la Registraduría Nacional del Estado Civil mantiene unos resultados, contabilizadas el 99.41 % de las mesas informadas para las 102 curules del Senado, las mismas que se contradicen con los escrutinios de la semana que terminó el domingo 20, realizados por jueces de la República y Notarios con la participación de los testigos electorales de los partidos y movimientos políticos.

Fue allí cuando se desató la tormenta porque aparecieron votos que beneficiaron a un sector y perjudicaron a otros, como el que aquí señalo. Esto suena tan extraño como si una vez concluido un clásico futbolero ambos equipos pidieran un cambio de árbitro, algo anda mal en Dinamarca.

Se trata de la denuncia del actual representante a la Cámara por Antioquia del Centro Democrático, John Jairo Berrío López, quien dice que luego de ese proceso le aparecieron sufragios al Pacto Histórico en Antioquia, razón por la cual perdería su curul en beneficio de la exconcejala de Medellín, Luz María Múnera Medina, quien ante los hechos manifestó que todos están con derecho a cuestionar los resultados – a pataliar, según sus palabras y que habrá que someterse a esas instancias.

Ahora bien, la intención de este escrito era presentarle a los lectores un panorama abierto sobre cómo nos fue en estos asuntos, en especial sobre los nuevos 17 Representantes a la Cámara por Antioquia y esperar los cambios para registrarlos en lo que resta de la semana.-

Dicho sea de paso, estos resultados se interpretan como una especie de banderazo o señal de partida que algunos aspirantes mantienen para calcular si se lanzan como candidatos a las elecciones regionales, porque ellos sirven para medir la capacidad de sus convocatorias.

Aquí van los resultados con los debidos salvamentos de votos – nunca mejor escogida la palabra – pero recuerdo que cuando en la casa me querían dejar algo en claro decían, eso es como dos de agua y una de arroz.

CÁMARA DE REPRESENTANTES ANTIOQUIA 2022-2026

CENTRO DEMOCRÁTICO TOTAL VOTOS 424.828

CANDIDATO VOTOS ANTIOQUIA VOTOS EL BAGRE

HERNÁN DARÍO CADAVID MÁRQUEZ 56.244 125

YULIETH ANDREA SÁNCHEZ CARREÑO 50.535 51

OSCAR DARÍO PÉREZ PINEDA 45.148 34

JUAN FERNANDO ESPINAL RAMÍREZ 41.442 16

*JHON JAIRO BERRIO LÓPEZ 30.526 1.577

TOTAL 2.182

PARTIDO CONSERVADOR TOTAL VOTOS 313.603

DANIEL RESTREPO CARMONA 78.187 91

ANDRÉS FELIPE JIMÉNEZ VARGAS 59.560 364

LUIS MIGUEL LÓPEZ ARISTIZÁBAL 49.237 455

TOTAL 1.454

PARTIDO LIBERAL TOTAL VOTOS 300.970

MARIA EUGENIA LOPERA MONSALVE 86.330 405

JULIÁN PEINADO RAMÍREZ 82.070 592

LUIS CARLOS OCHOA TOBÓN 47.260 261

TOTAL 2.157

PACTO HISTÓRICO LISTA CERRADA TOTAL VOTOS ANTIOQUIA 224.586

DAVID ALEJANDRO TORO RAMIREZ

SUSANA GOMEZ CASTAÑO

TOTAL 1.009

ALIANZA VERDE TOTAL VOTOS ANTIOQUIA 191.399 VOTOS EL BAGRE

ELKIN RODOLFO OSPINA OSPINA 35.581 122

JUAN CAMILO LONDONO BARRERA 23.081 14

TOTAL 388

CAMBIO RADICAL - COLOMBIA JUSTA LIBRES – MIRA TOTAL VOTOS 137.252

VOTOS EL BAGRE

MAURICIO PARODI DIAZ 29.432 193

TOTAL 1.619

COALICIÓN CENTRO ESPERANZA TOTAL VOTOS 134.432

DANIEL CARVALHO MEJIA 36.655 5

TOTAL 286

Antes de ponerle punto final a esta barahúnda de cifrar, quiero llamar la atención sobre algunos casos en los los candidatos, a pesar de lograr una buena votación en El Bagre no fueron elegidos, como le ocurrió a la caucasiana Paola Andrea Jaramillo Ramírez que con sus 328 votos en la lista del Partido Liberal superó al terceros, el exdiputado Luis Carlos Ochoa Tobón que contabilizó 261 y al final se quedó con la curul, la número tres para esa colectividad.

Lo mismo pasó en la coalición de Cambio Radical-Colombia Justa Libres – Mira con James Enrique Gallego Alzate que vio su elección frustrada y sumó 1.030 tarjetones en esta cabecera del Bajo Cauca. Finalmente reseñamos el caso de Oscar Guillermo Hoyos Giraldo, de la alianza Centro Esperanza que alcanzó 162 votos contra los 5 que logró el electo Daniel Carvalho Mejía.

Bueno, desocupado que es uno.