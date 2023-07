El matoneo en redes sociales a Érika Zapata que la podría sacar de Noticias Caracol

.Publicidad.

Hace algunos meses, una reportera de Noticias Caracol se hizo viral en redes sociales. Su forma de presentar las noticias y su peculiar hablado, la hicieron muy reconocida. Rápidamente, la popularidad de la paisa creció y muchos la elogiaron por su forma de ser. Sin embargo, para Erika Zapata no ha sido del todo fácil. Así como hay quienes admiran su trabajo, también hay quienes buscan desprestigiar y atacar el trabajo que hace. Esto sin duda ha significado un reto para ella, pues su nombre ha ganado gran influencia y visibilidad. Ahora bien, los comentarios parece que han sido tantos que la mujer ya no aguanta más.

El mensaje de Érika Zapata en redes sociales

Érika Zapata ha encontrado en sus redes, una manera de estar más cerca de sus seguidores. Sin embargo, también es un espacio para ella poder manifestar su disgusto. Y es que, los ataques en contra de la presentadora de Noticias Caracol, suelen ser muy constantes; hay veces en que la mujer no puede callar. Es por ello que, recientemente, la mujer demostró su descontento y cansancio frente a esto. Fue por medio de su Twitter que la paisa le manifestó a sus seguidores un triste mensaje. “Estoy triste, aburrida de tanto comentario negativo sobre mi apariencia en los últimos días.”; este fue el mensaje que compartió la mujer, aunque añadió algo más.

“Qué Dios me dé la fortaleza suficiente para que todo me resbale.”, de esta manera, Érika Zapata concluyó su mensaje. Tristemente, la reconocida presentadora de Noticias Caracol tiene que sufrir estas situaciones inaceptables. Aun así, la paisa no está sola en esta lucha, y esto quedó claro con los mensajes de apoyo que recibió. Un reconocido cantante decidió animar a la presentadora con un mensaje.

Estoy triste, aburrida de tanto comentario negativo sobre mi apariencia en los últimos días. Qué Dios me dé la fortaleza suficiente para que todo me resbale. — Érika Zapata (@ericayasmin4) July 10, 2023

El mensaje de Andy Rivera a la presentadora de Noticias Caracol

Ante el malestar que compartió Érika Zapata en su Twitter, el hijo de Jhonny Rivera, decidió responderle. “Tu solo sigue enfocada dando tu 100%, que Dios no le falla al que obra bien”; aunque esto solo fue una parte del mensaje con el que el cantante alegró a la presentadora de Noticias Caracol. Además, hubo varios mensajes de apoyo por parte de sus seguidores. Ahora, por otro lado, la mujer compartió una foto recientemente, con un semblante totalmente diferente.

