El lío de Planeta con el libro sobre los Char terminó con la renuncia del editor

El fin de semana pasado cuando Laura Ardila hizo público que Planeta había tomado la decisión de no publicar su trabajo sobre el poder de la familia Char, las reacciones no se hicieron esperar. El cimbronazo interno en la editorial española con sede en Barcelona tuvo sus efectos: el editor de libros de ficción en Colombia Juan David Correa, quien estaba en el cargo desde el año 2018, entregó su carta de renuncia.

Aunque el libro no era de su resorte y el responsable de los libros de No Ficción, incluidos los trabajos periodísticos como éste, es Andrés Grillo, Juan David Correa le había puesto especial empeño a esta investigación y había mantenido una relación profesional directa con la periodista barranquillera. En la recta final, desde España, los directivos editoriales hicieron fact-checking de datos que aparecían en el libro –cosa inusual en cuanto los editores en cada país tienen bastante autonomía- y decidieron cancelarlo antes de entrar a la imprenta. Según ellos, no contaba con las suficientes verificaciones periodísticas para sostener algunas afirmaciones y esto podría traerle problemas jurídicos a la editorial.

En su carta de renuncia, Correa afirma que “Un editor necesita, sin duda, el respaldo y la libertad para pensar y decidir cuáles conversaciones le propone a una sociedad y desde este momento en adelante, aquellas que me han interesado promover sobre el racismo, el género, la historia del país, el ensayo sociológico, la investigación periodística o el pensamiento crítico serán puestas en entredicho por muchos y muchas escritoras que se preguntarán si lo que propongo tendrá un buen puerto o naufragará antes de atracar en él”.

La editorial española aún no se ha pronunciado, pero sin duda la decisión constituye un grave precedente para la autonomía de los editores en los países donde tiene presencia, este grupo, quizás el más grande en habla hispana, que creció comprando muchas pequeñas editoriales independientes que no resistieron la presión comercial y el avance de las multinacionales de libros como Planeta.

