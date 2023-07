Tonino el único hombre en el que confía Shakira

.Publicidad.

La barranquillera ha sabido convertir su vida en un búnker. Nadie conoce mucho más allá de la privacidad de su casa. El guardián de sus secretos es alguien de su entera confianza. El manager de Shakira que también es su medio hermano, Tonino, hijo de su papá, William Mebarak y Lucila Oteroy. Los que no lo conocían ahora lo recuerdan por su incidente en una piscina de Miami. A sus 51 años sabe lo que es defender a su hermana. Para nadie es un secreto que fue él quien golpeó a Pique en una fuerte discusión que tendría la ex pareja, cuando el español pretendía visitar a sus hijos. La noticia se regó como espuma y el nombre de Tonino Mebarak estuvo en boca de muchos.

A falta de novio, ha sido su medio hermano el nuevo chaperón de sus salidas, recordando el pasado cuando la acompañaba a todos lados. Recientemente se les vio juntos en el icónico desfile de moda en París, el ‘show’ de Viktor y Rolf. Como siempre, Shakira lucía muy bien, tenía un hermoso traje con la palabra ‘NO’ y caminó muy altiva entre las cámaras y flashes. Mientras su hermano con su característica cara de ‘puño’, cuidaba sus espaldas y procuraba que nadie la tocara. Él siempre ha representado dureza y protección en su familia.

De hecho, y según varios medios españoles, la intuición de Tonino fue clave. Fue él quien sospechó primero sobre la posible infidelidad de Piqué a Shakira. A su medio hermano no le gustaba ni poquito el ex futbolista. Siempre se dio cuenta de sus escapadas nocturnas y de la doble vida con la que intentaba engañar a su hermana, pero no le duró mucho. Cansado de sus sospechas le abrió los ojos a Shakira. Eso fue lo que contaron algunas fuentes a 'El economista' en julio del año pasado.

Que hizo el manager de Shakira para ‘revivir’ su carrera musical

Como el mundo entero pudo apreciar, la relación de Shakira con Piqué fue una pequeña cárcel de oro que hizo que la artista se alejara bastante de la música y se dedicara a apoyar la carrera futbolística de su ex pareja. Reduciéndola a ser su ‘esposa’ y no la gran artista que es. Sin embargo, gracias al sonado divorcio que vivieron en 2022, la cantante volvió con más fuerza que nunca.

No sobra recordar que todo manager se encarga de los contratos y publicidades de su artista. En este caso, Tonino Mebarak y Shakira han hecho una dupla explosiva. Según Felipe Vergara, consultor de Marketing Digital, la cantante ha cuidado meticulosamente cada lanzamiento y palabra en los últimos meses. Una inteligente movida con el fin de hacerse aún más viral.

Su primera jugada fue generar voz a voz con un marketing polémico. Nunca dio declaraciones directas, pero siempre lanzó frases controversiales e indirectas a través de sus canciones con Raw Alejandro, Ozuna, Bizarrap y Karol G. Con esto generó mucha empatía y expuso su enojo a través del arte. Logrando que todos hablaran de ella y poniendo en práctica la frase “que hablen bien o mal pero que hablen”.

Con tremendo impulso, la dupla explosiva se mantuvo vigente. Para luego hacer las oportunas apariciones de Shakira con figuras de la farándula internacional como Tom Cruise, Lewis Hamilton, Alejandro Sanz, entre otros. Hechos que evidentemente no fueron una casualidad, crearon expectativas de romance y ese fue el morbo justo para crearle una ilusión a sus seguidores.

Por si fuera poco, la barranquillera apareció de forma contundente en la lista de los más bellos de la revista People en español. Se ganó el título de ‘la mujer más bella del mundo’. Una curiosa estrategia que reforzó los halagos y sexualizó su imagen.

Finalmente, la invitación que le hicieron al programa del famoso Jimmy Fallon y al ‘show’ de Viktor y Rolf fueron claves. Estos eventos la posicionan favorablemente como una estrella relevante dentro del espectáculo. Sutiles pero eficaces jugadas que Tonino Mebarak y Shakira han hecho para surgir como el ave fénix. El divorció fue el doloroso momento que les dio la oportunidad para 'revivir’ la carrera de la artista.

