- El rincón de Colombia, escondido en los Llanos Orientales, donde parece que la lluvia desafía la gravedad

En el Salto de Dios, también conocido como Ina Nagui, el viento hace que el agua vuelva a elevarse, creando uno de los espectáculos naturales más sorprendentes

Hay lugares donde la naturaleza rompe las reglas. En este rincón de Meta basta con acercarse al borde de un inmenso precipicio para sentir que los ojos engañan. El agua cae con fuerza desde lo alto, pero unos segundos después vuelve a elevarse como si desafiara la gravedad. Quien presencia la escena por primera vez suele quedarse inmóvil, intentando entender cómo es posible que, por un instante, parezca que la lluvia sube hacia el cielo.

No es un truco ni una ilusión óptica creada por efectos especiales. Ocurre en pleno corazón de la Serranía de La Macarena, uno de los territorios con mayor riqueza natural del país. Allí se encuentra el Salto de Dios, también conocido por las comunidades locales como Ina Nagui, un lugar que ha despertado la curiosidad de viajeros que buscan descubrir algunos de los paisajes más sorprendentes de Colombia.

Serranía de La Macarena. Foto: Colparques

La Serranía de La Macarena es, por sí sola, un escenario extraordinario. En este territorio confluyen los Andes, la Orinoquía y la Amazonía, una combinación de ecosistemas que pocas regiones del planeta pueden ofrecer. Esa mezcla ha permitido el desarrollo de una biodiversidad única. Allí, ríos cristalinos, bosques, sabanas, cascadas y miradores conforman uno de los destinos naturales más espectaculares del país.

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Aunque muchos viajeros llegan atraídos por la fama de Caño Cristales, a pocos kilómetros existe otro espectáculo que sorprende tanto como el famoso río de los cinco colores.

La magia ocurre justamente en el borde del Salto de Dios. Cuando el agua se precipita al vacío, fuertes corrientes de viento ascienden por la pared rocosa y levantan parte del rocío que produce la cascada. Desde ciertos ángulos, ese fenómeno crea la sensación de que las gotas regresan hacia arriba, dando la impresión de que allí la lluvia desafía las leyes de la naturaleza.

La explicación tiene fundamento científico cuál ese ese fundamento, si es posible explicarlo de forma sencilla, pero eso no le resta encanto. Al contrario, convierte al lugar en uno de esos destinos donde la naturaleza demuestra que todavía es capaz de sorprender incluso a quienes creen haberlo visto todo.

Llegar hasta allí requiere recorrer senderos acompañados por guías autorizados y seguir las recomendaciones ambientales establecidas para proteger uno de los ecosistemas más valiosos de Colombia.

Durante el recorrido también es posible observar especies de flora y fauna propias de la región, además de disfrutar de miradores desde donde la inmensidad de La Macarena cobra una dimensión difícil de describir.

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