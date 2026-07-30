Las opciones de Cuadrado para cerrar su carrera en el fútbol colombiano tras su salida de Italia

El volante antioqueño, con pasado en la Juventus de Italia, sueña con volver al país, aunque confirmó que también estudia propuestas de EE.UU., México y Europa

Juan Guillermo Cuadrado todavía no sabe dónde jugará la próxima temporada, pero una puerta que durante años parecía cerrada volvió a abrirse. El exjugador de la Selección Colombia confirmó que ya recibió acercamientos desde el Fútbol Profesional Colombiano y que regresar al país sí está entre las posibilidades que estudia, aunque por ahora su prioridad sigue siendo revisar todas las ofertas que tiene sobre la mesa.

Después de terminar su vínculo con el Pisa de Italia, el antioqueño comenzó a definir el siguiente paso de una carrera que lo llevó durante más de 15 años por el fútbol europeo. Mientras esa decisión llega, el mercado empezó a moverse alrededor del tercer jugador con más partidos en la historia de la Selección Colombia.

Las propuestas del FPC que recibió Juan Guillermo Cuadrado

Cuadrado reveló que su representante mantiene conversaciones con clubes de distintos países. En este momento analiza una propuesta de la MLS, otra del fútbol mexicano y una posibilidad en Europa que todavía no está cerrada. A esa lista se suman los acercamientos que hicieron varios equipos del fútbol colombiano, aunque evitó revelar cuáles son.

El volante explicó que todavía no existe una negociación avanzada con ningún club del país, pero sí confirmó que las conversaciones ocurrieron. "No descarto el FPC. Me llegaron algunas propuestas del fútbol colombiano", aseguró al referirse a la posibilidad de volver a jugar en la liga donde comenzó su carrera profesional en 2008 con el Deportivo Independiente Medellín, el 14 de septiembre de ese año en el partido que enfrentó al Poderoso de la Montaña contra el Boyacá Chicó. Ese día, Cuadrado no solo debutó en la primera A de Colombia, sino que además marcó en el 1-1 final.

Sin embargo, dejó claro que el aspecto deportivo no será el único factor para elegir destino. Cuadrado explicó que la decisión también pasa por su familia y reconoció que su esposa no está completamente convencida de regresar a vivir a Colombia, por lo que el siguiente paso será tomado entre todos.

"ME LLEGARON ALGUNAS PROPUESTAS DEL FÚTBOL COLOMBIANO"



Mano a mano con @CarlosEVillamil, Juan Guillermo Cuadrado habló sobre su futuro y la posibilidad de regresar a jugar a su país.#DSPORTSNoticias TARDE pic.twitter.com/Uu2Veff5LS — DSPORTSCo (@DSportsCO) July 29, 2026

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Un regreso que ilusiona, pero todavía no está definido

La posibilidad de ver nuevamente a Cuadrado en la Liga BetPlay genera expectativa por la carrera que construyó fuera del país. Después de debutar con Independiente Medellín en 2008, salió rumbo al Udinese y posteriormente pasó por Lecce, Fiorentina, Chelsea, Juventus, Inter de Milán, Atalanta y Pisa.

Su etapa más exitosa fue con Juventus. Con la Vecchia Signora conquistó cinco títulos de la Serie A, cuatro Copas de Italia y dos Supercopas italianas, además de disputar una final de la Liga de Campeones. Ese recorrido lo convirtió en uno de los colombianos más exitosos en el fútbol italiano.

Con la camiseta de la Selección Colombia también dejó cifras importantes. Entre 2010 y 2023, disputó 116 partidos con el equipo nacional, estuvo presente en los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y en las eliminatorias a Catar 2022, además de varias ediciones de la Copa América.

Mientras define su futuro, Cuadrado también reconoció que todavía soñaba con hacer parte de la Selección Colombia que disputó el Mundial de 2026. Aseguró que trabajó para ganarse un lugar en la convocatoria y que sentía que podía aportar desde el liderazgo, incluso si solo disputaba algunos minutos.

"Yo trabajé para estar en la convocatoria del Mundial; era mi sueño el poder representar a mi país, siendo uno de los jugadores con más partidos. No se dio la oportunidad, pero creo que podía estar por el liderazgo y lo que les podía aportar a los muchachos. Yo estaba para… pic.twitter.com/bUKyN3ZKUR — Win Sports (@WinSportsTV) July 29, 2026

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