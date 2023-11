El lío en el que la cadena de droguerías Cruz Verde metió a Sylvia Escovar por la entrega de medicamentos

.Publicidad.

A partir del 15 de noviembre, la cadena de droguerías y farmacias Cruz Verde, de propiedad de la viuda millonaria mexicana, Eva Gonda suspenderá la entrega de medicamentos e insumos que no hacen parte del Plan de Beneficios de Salud (PBS) para más de 5 millones de afiliados colombianos a la EPS Sanitas del Grupo Sanitas, liderada por Sylvia Escovar y de propiedad de otro millonario, el español, Joseba Grajales.

Ante semejante anuncio que tomó por sorpresa a Sylvia Escovar, presidenta del Grupo Sanitas, que hace parte de la organización Keralty, y maneja a la prepagada Colsánitas, Medisanitas, la Fundación Universitaria y la EPS Sanitas, los pacientes están en la mitad de un conflicto entre organizaciones privadas y esperan que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, los defienda y mitigue sus dolores e incertidumbre.

-Publicidad.-

Las posiciones de Cruz Verde y Sanitas, organizaciones privadas enfrentadas

Gonzalo Durán Jiles es el gerente general de Cruz Verde en Colombia y la empresa dijo que, desde hace tres años, la EPS Sanitas le debe 400 mil millones de pesos por concepto de medicamentos e insumos que no son financiados con la unidad de pago por capitación (UPC).

Según Cruz Verde, debido a la falta de un plan de pagos y la desatención de acuerdos que se habían hecho entre ambas organizaciones privadas, esta situación hace “insostenible el suministro desde las perspectivas financiera, legal y técnica”.

Publicidad.

El comunicado de Cruz verde: "Tras más tres años de negociaciones... No ha sido posible su saneamiento." Pero Cathy Juvinao culpa al gob de @petrogustavo. !Sinvergüenza, mentirosa! de un debate honesto de la reforma a la salud, no de forma rastrera. Qué Asco. https://t.co/U79eSmGj9r pic.twitter.com/VGXZi4D3mp — U L D A R I C O (@UldaricoChilito) October 31, 2023

En respuesta al golpe de Cruz Verde y en información divulgada a la opinión pública, Sylvia Escobar, presidenta del Grupo Sanitas y el presidente de la EPS Sanitas, Juan Pablo Rueda, solo han atinado a decir que están trabajando en alternativas para que la suspensión afecte lo menos posible a los usuarios.

Directivos de organizaciones que agrupan a las EPS como Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), en los últimos días han advertido sobre el riesgo de una eventual intervención que enfrentaría Sánitas debido a sus problemas financieros.

Desde agosto pasado, Acemi ha estado en mesas de trabajo urgentes con el Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para abordar el tema que también afecta a otras EPS como Compensar y Sura y que pondría en riesgo la atención en salud para 13 millones de colombianos, pero según ellos, la UPC no es suficiente para cubrir los gastos, no han hallado soluciones y lo cierto es que cuando las aseguradoras no cumplen los indicadores financieros, la Supersalud puede intervenirlas.

Los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación no son suficientes para satisfacer las necesidades del sistema, el valor de la UPC en 2022 fue insuficiente en un 8 % en comparación con el incremento de los servicios cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud (PBS) y a pesar del ajuste en 2023, el problema persiste porque se requeriría un aumento adicional del 5,7 % es lo que ha argumentado Acemi tras insistir en que el gobierno todavía no les ha reconocido recursos que que suman 2,9 billones de los presupuestos máximos pendientes desde 2021.

El Gobierno ya les ha girado recursos a las EPS a través de la Adres

Para financiar los servicios de salud en septiembre, la Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud (Adres), giró $6,49 billones a las EPS, IPS y proveedores de servicios y tecnologías de salud informó la entidad el pasado 27 de octubre, antes del anuncio de suspensión de entrega de medicamentos por parte de Cruz Verde.

A la fecha, la Adres DRES ha reconocido $55,61 billones para el aseguramiento de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud en los regímenes contributivo y subsidiado.

En este mismo sentido, el analista financiero Vicente Calvo, a través de sus redes sociales, expuso dónde está aprovisionada la deuda de Sanitas a Cruz Verde y afirma que “el problema es que la plata no la resguardaron como dice la Ley y la usaron para otros fines”.

Vean donde esta aprovisionada la deuda de Sanitas a @CruzVerdeCo , el problema es que la plata no la resguardaron como dice la Ley y la usaron con otros fines. pic.twitter.com/o5rlQzSJKn — Vicente Calvo (@vcalvot) October 31, 2023

Superintendencia de salud pide plan de contingencia a Sanitas

El superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, además de pedirle a la EPS Sanitas que les dé solución de fondo a 837 quejas por no entrega de medicamentos, ante el lío de Cruz Verde y la EPS Sanitas, le envió una comunicación al presidente de la entidad, Juan Pablo Rueda, para solicitarle que le dè prioridad y garantice la continuidad sin dilación de la dispensación de los medicamentos e insumos médicos requeridos por sus afiliados.

Adicionalmente, Beltrán les solicitó difundir ampliamente la información correspondiente a las novedades de entrega de los insumos y medicamentos pendientes y advirtió que en continúa supervisando los reclamos presentados por los usuarios de Sanitas EPS que no han recibido los medicamentos. En caso de incumplimiento de los plazos establecidos para la entrega, la Supersalud tomará medidas sancionatorias. Beltrán ha intervenido EPS importantes como Asmet Salud en el Cauca y Famisanar mostrando la autoridad que tiene la entidad que dirige, donde al menos un cuarto de las EPS que operan en el país tienen serios problemas financieros y en algunos casos jurídicos.

Gobierno está al día con Sanitas, crecen negocio y no pagan: Minsalud

En este rifirrafe de entidades, siguen en la mitad los pacientes, pues el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo dice que están al día, que ya se les pagó todo octubre en Presupuestos Máximos, les han entregado 7,8 billones de pesos, están creciendo su negocio, no pagan y quieren culpar al Gobierno.

Juan Pablo Rueda, el presidente de Sanitas, reconoció que el Gobierno ha hecho los pagos relacionados con los llamados “presupuestos máximos”, pero sigue diciendo que no son suficientes.

Según sus cálculos, el costo de dar medicinas NO PBS a sus afiliados asciende a $55 mil millones por mes y el Gobierno solo les está reconociendo $32 mil millones. De manera que los $400 mil millones obedecen a una deuda que se ha ido acumulando desde 2020.

Al responderle al Ministro de Salud, el Presidente de Sanitas explicó que entre 30 mil y 40 mil usuarios reciben desde pañales hasta fármacos oncológicos o para artritis. A los pacientes, esta situación además de acabarles la paciencia, también les está poniendo en riesgo la salud y esperan que, aunque el problema venga del gobierno anterior, el actual del presidente Gustavo Petro, resuelva lo antes posible la situación generada por dos organizaciones privadas que están enfrentadas y no se han puesto de acuerdo.