El lado oscuro del nuevo alcalde de Nueva York

Zorhan Mamdani sacude la política estadounidense con un estilo cercano y digital, aunque su ambiciosa agenda económica despierta dudas sobre su viabilidad

Por: Elizabeth Mora-Mass |

noviembre 05, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Zorhan Mamdani se ha convertido en el gran fenómeno de la política estadounidense, pues ha revolucionado el estilo de hacer campañas políticas con el manejo de las redes sociales y los mensajes positivos.

Joven, carismático y de voz pausada, Mamdani ha cautivado a Nueva York. Habla despacio, con tono suave —ni siquiera alza la voz para criticar al presidente Donald Trump, contra quien centra gran parte de su discurso, aprovechando el rechazo que el magnate genera en la ciudad—, o para pronunciarse sobre la guerra en Gaza, o incluso para llamar “perrito faldero de la Casa Blanca” a su contrincante más cercano, el exgobernador Andrew Cuomo, a quien barrió en las primarias demócratas.

Mamdani combina la calidez de Bill Clinton, el carisma de Barack Obama y el desenfado de Joe Biden para comunicarse con las multitudes. Además, cuenta con una red de 80.000 voluntarios, la mayoría menores de 45 años, quienes repiten su lema: “Mamdani hará una Nueva York mucho más asequible para todos.”

Lo malo de Mamdani:

Su ambiciosa agenda económica tendría un déficit fiscal estimado en 17,1 mil millones de dólares.

A pesar de las advertencias de analistas económicos que califican su programa como “financieramente imposible”, por incluir transporte, cuidado infantil y educación superior gratuitos, así como congelación de arriendos. Sus portavoces aseguran que las críticas son calumnias de sus opositores, mientras repiten su mensaje una y otra vez, tanto en persona como en redes sociales o incluso en caricaturas.

Todo parecía marchar bien hasta hace unas semanas, cuando el contralor del Estado de Nueva York, Tom DiNapoli, advirtió en su informe anual que “en los tres primeros años, la agenda Mamdani pondría el déficit de la Gran Manzana en 17,1 mil millones de dólares.”

Según el documento, el enorme hueco financiero se originaría por el desequilibrio entre los ingresos fiscales y el gasto necesario para cumplir las promesas del candidato. Además, el informe calcula que el Estado de Nueva York tendría un déficit adicional de 2,2 mil millones de dólares bajo su mandato.

A esto se suma que Mamdani tendría que enfrentar recortes presupuestales federales, especialmente en salud y servicios sociales, debido a que la administración Trump ha prohibido usar fondos federales para beneficiar a ciudadanos indocumentados.

Lo feo de Mamdani

Entre los programas más controvertidos de la agenda Mamdani están la despenalización de la prostitución —que ya le costó el apoyo de varias figuras religiosas musulmanas y afroamericanas—, la creación de centros de “inyección supervisada” para personas con adicciones, la eliminación de las sentencias mínimas obligatorias y la despenalización de la posesión de drogas.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.