El lado oscuro de Diomedes Díaz

Diomedes nunca ha tenido seguidores. Como los grandes músicos de todos los tiempos tiene fanáticos fervorosos que convierten su música en una especie de religión, sin mencionar la deificación de su imagen: el Cacique de la Junta convertido en el santo al que le rezan en Valledupar. No es para menos, ya no existen cantantes vallenatos del talante de Diomedes y probablemente no volverán a surgir jamás. La voz, el carisma, y la genialidad innata de sus versos a pesar de que nunca estudió. Hasta Silvestre sale con disparates en tarima que son aplaudidos y exaltados pero es una copia barata de lo que creó Diomedes: la conexión directa con su público, al que trata como una persona a la que no para de darle amor.

Y Diomedes no sólo fue rumba. Según su biógrafo más destacado, Alberto Salcedo Ramos, Diaz fue un disciplinado cantante en el origen de su carrera, hasta los 23 tenía la costumbre de ensayar durante horas y lo único que tomaba antes de un show no era un trago de whisky o un pase de cocaína sino un caldo de gallina que le preparaba su mamá para aclarar su voz.

Cuando Netflix anunció que haría un documental del vallenatero más grande de todos los tiempos, la fanaticada, adoctrinada, no veía la fecha del estreno. El mundo conocería el legado del último gran maestro de la música colombiana. El sesgo de los diomedistas ignoraron por completo que la mayor parte de su vida privada estuvo plagada de escándalos, un coctel de alcohol, pernicia, drogas, promiscuidad, excesos y el capitulo más oscuro de su vida: Doris Adriana Niño.

El centro del documental de Netflix por supuesto que fue esta fanática bogotana que fue asesinada en medio de una fiesta en el apartamento del cantante después de un concierto en la capital. Los detalles de lo que sucedió es anoche son espeluznante Se comprobó que fue violada por más de un hombre, fue asfixiada hasta la muerte y como si fuera poco algo que no puede refutar es que el mismo Diomedes fue el que le pagó a unas prostitutas en Cómbita, Boyacá, para que hicieran pasar el cuerpo de Doris Adriana Niño como una trabajadora sexual, una N.N que hasta las mismas prostitutas llamaron cariñosamente Sandrita. Esa es la prueba reina de que Diomedes Diaz fue cómplice del asesinato y violación de Doris Adriana, ya sea encubriendo a alguien o siendo la mente maestra.

Doris Adriana Niño fue encontrada meses después por su hermano quien se convirtió en el más vehemento de los que acusaban a Diomedes Diaz, quien jamás aceptó ser culpable y sólo supo decir que ese día no se acordaba de nada. Lo de Doris Adriana hoy hubiera sido considerado un feminicidio, pero en esa época al ser una muchacha pobre del Sur de Bogotá, que aceptó la salida de un cantante famoso, fue calificada como una arpía trepadora.

Por eso la secta hoy, a ocho años de la muerte del Cacique de la Junta, se rasga las vestiduras por lo que consideran el documental de Netflix como un insulto a su memoria.

