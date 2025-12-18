- El secreto de Junior para quedarse con la Liga Bet Play II revelado por Teo Gutiérrez

Cuando todo parecía perdido, el equipo de Fuad Char se hizo fuerte desde adentro. Su capitán revela cómo el camerino fue clave para la onceava estrella rojiblanca

Cuando muchos daban por descartado al Junior de Barranquilla y el ambiente parecía más una carga que un impulso, el equipo rojiblanco terminó escribiendo otra página dorada de su historia. Este 16 de diciembre de 2025, Junior conquistó su onceava estrella en la Liga BetPlay II, cerrando una final contundente con un global de 4-0.

Más allá de los números y del dominio mostrado en la cancha, el verdadero punto de quiebre estuvo lejos de los reflectores. Así lo reveló Teófilo Gutiérrez en una entrevista concedida a una reportera de SuperGiros, patrocinador del club, donde habló con franqueza sobre lo que vivió el plantel durante el semestre.

“Hubo momentos difíciles”, admitió el delantero barranquillero. Problemas internos, tensiones propias de un grupo altamente competitivo, dudas en instantes clave y una presión desbordada por parte de la hinchada pusieron a prueba al equipo. Para muchos ese contexto hacía imposible pensar en un título. Para Junior, fue el punto de partida.

El pasado 16 de diciembre a Junior se le anticipó el regalo de Navidad al haber conseguido su estrella No. 11

Según Teófilo, el secreto estuvo en cerrar filas, hablar con honestidad puertas adentro y transformar la adversidad en combustible. “Cuando todo parecía tambalear, ahí nos hicimos más fuertes”, dejó entrever el ídolo rojiblanco, señalando que el camerino fue el verdadero escenario donde se empezó a ganar el campeonato.

Desde SuperGiros, marca que ha acompañado al Junior en cuatro de sus once estrellas, el título se vive como algo más que un logro deportivo. Edgar Páez, presidente de la compañía, destacó que el respaldo al club va más allá del patrocinio: “Apoyar el deporte colombiano es creer en el talento, la disciplina y los sueños. Junior representa una pasión que mueve regiones enteras y nos sentimos orgullosos de acompañarlo en este camino”.

En la misma línea, Daniel Muñoz, gerente general de SuperGiros en Atlántico, resaltó el valor del testimonio de Teófilo: “Esta entrevista muestra que detrás de cada estrella hay trabajo interno, memoria y liderazgo. Vamos a seguir contando estas historias y escribiendo nuevos capítulos junto al Junior”.

La onceava estrella no solo engrosa el palmarés del club, también deja una lección para el fútbol colombiano: los campeonatos se construyen desde adentro. Ayer Barranquilla celebró en las calles; hoy, con la cabeza más fría, queda claro que el verdadero secreto del campeón fue creer cuando todo parecía ir en contra.

