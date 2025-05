Los negocios de Sofía Vergara, la barranquillera que todo lo vuelve oro desde EE.UU.

.Publicidad.

El café, dicen, debe tomarse negro como el pecado y caliente como el infierno. Sofía Vergara lo prefiere colombiano, aromático, premium y –por supuesto– rentable. En 2024, la mujer que una vez fue la latina más famosa de la televisión estadounidense decidió volver a sus raíces, aunque lo hizo a su manera: no en forma de nostalgia ni en busca de redención, sino con una nueva marca que parece más una exclamación que un producto. Se llama ¡Dios Mío! Coffee, y es su última jugada en un tablero donde todo lo que toca, desde jeans hasta empanadas, termina convertido en billetes verdes.

El nombre no es gratuito. Quien haya oído hablar, aunque sea de pasada, de Sofía Vergara, sabe que su tono, ese acento de caricatura con el que conquistó a media América en Modern Family, tenía algo de plegaria y algo de eslogan. “¡Dios mío!”, gritaba su personaje, Gloria Delgado-Pritchett, como si la vida fuera una telenovela que siempre estaba por estallar. Y ahora ese grito es una etiqueta, una marca, una declaración comercial. Porque eso es ella: un personaje que se transformó en empresa.

Sofía Vergara es una de las actrices mejor pagas en el mundo. Su fortuna la calculan en unos 180 millones de dólares.

Pero el café no es solo un guiño a su personaje más famoso. Es también una declaración de principios. Lo cultivan mujeres caficultoras en Colombia –el país que Sofía nunca dejó del todo–, y lo producen en colaboración con la Federación Nacional de Cafeteros. Se vende en Estados Unidos y en supermercados como Éxito y Carulla. En la etiqueta, junto a su sonrisa imbatible, hay un propósito: apoyar a las mujeres rurales que, como su madre o su tía o su vecina de infancia, también madrugan a construir futuro con las uñas.

A los 51 años, Sofía ya no necesita actuar para sostener su fama. Según el portal Celebrity Net Worth, su fortuna se calcula en 180 millones de dólares. No es poca cosa para quien empezó como modelo de comerciales en Barranquilla y terminó como una de las actrices mejores pagadas de la televisión mundial: medio millón de dólares por cada episodio de Modern Family, semana tras semana durante once años, riéndose con una boca que parecía imposible de cerrar del todo.

Pero el dinero no le llega solo por hacer reír. Lo verdaderamente rentable, lo que ha convertido a Sofía en una empresaria a tiempo completo, es su capacidad de vender. Venderse. Vendernos. Vender. Lo hizo con Payless, cuando diseñó una colección de zapatos para América Latina. Lo hizo con Walmart, al lanzar Sofía Jeans, una línea de ropa que incluía jeans, blusas y vestidos. Ropa para mujeres reales, decía ella. Ropa para quienes querían parecerse un poco a esa colombiana exuberante que hablaba inglés con voz de vallenato.

También lo hizo con EBY, su marca de lencería inclusiva, y con Toty, su línea de productos para el cuidado de la piel. Porque si hay algo que Sofía Vergara entendió antes que la mayoría de celebridades, es que la imagen vende más que la actuación. Que un rostro que inspira confianza puede ser más valioso que una estatuilla de la Academia. Y ella ha sabido prestarlo, alquilarlo, reproducirlo y convertirlo en franquicia.

La barranquillera está inmersa en varios negocios, tiene linea de ropa, empresas de entretenimiento, productos de belleza y ahora café colombiano.

En 1994, cuando apenas era una estrella emergente en Univisión, fundó junto al empresario Luis Balaguer la firma de gestión de talentos Latin World Entertainment. Era su forma de asumir el poder: no solo quería ser representada, quería representar. Quería construir un puente entre América Latina y Hollywood, y cobrar peaje por cada paso. Años más tarde, lanzó Raze, una empresa de medios digitales centrada en contenidos latinos. Ya no bastaba con actuar: ahora había que producir, distribuir, monetizar.

Y por si quedaban dudas de que lo suyo era también la cocina, en 2024 –el mismo año de ¡Dios Mío! Coffee– lanzó Toma, una marca culinaria desarrollada junto a su hijo, Manolo González Vergara. Empanadas, pandebonos, arepas: los sabores de casa puestos en cajas con diseño elegante y comercializados para los latinos nostálgicos de Estados Unidos. El menú, igual que la estrategia, tenía mucho de memoria, pero también mucho de marketing.

¿Es esto autenticidad o cálculo? ¿Pasión o branding? ¿Tradición o oportunismo? Quizá no importe. Porque lo cierto es que Sofía Vergara no finge ser otra. Siempre ha sido ella: ruidosa, vistosa, desbordada. En un mundo donde las estrellas suelen fingir humildad, ella nunca se disculpó por querer más. Más fama, más contratos, más negocios, más millones. Y lo logró. Con tacones, con humor, con acento.

Ahora, mientras el café colombiano se sirve en tazas norteamericanas con su nombre en la etiqueta, ella sonríe. No necesita volver a la pantalla cada semana. Su personaje, ese que construyó con paciencia, risa y bisturí, ya vive en sus marcas. Y mientras el mundo sigue diciendo “¡Dios mío!” al ver sus cifras, ella sigue repitiendo su mantra silencioso: que el futuro, si se juega bien, puede oler a café, saber a empanada y vestirse de mezclilla.