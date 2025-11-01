El insuperable televisor Samsung de 85 pulgadas que sorprende con un 53% de descuento en el Éxito

Con una calidad 4K este televisor ofrece una experiencia del cine en casa, ahora a mitad de precio

La temporada de descuentos llegó con fuerza, y uno de los productos que más ha llamado la atención es el televisor Samsung de 85 pulgadas LED UHD 4K Smart TV, que pasó de costar $9.599.900 a $4.499.900 en la tienda virtual del Éxito. Una rebaja del 53% que convierte a este modelo en una de las mejores oportunidades del momento para quienes buscan llevar la experiencia del cine a su casa.

Este televisor no solo destaca por su tamaño, sino también por la calidad de imagen que ofrece. Su pantalla UHD 4K multiplica por cuatro la resolución de un televisor Full HD tradicional, mostrando colores más precisos, negros más profundos y un nivel de detalle que hace que cada escena cobre vida. Además, su procesador Crystal 4K optimiza automáticamente el brillo y el contraste para ofrecer imágenes más naturales sin importar el tipo de contenido.

El diseño también es uno de sus grandes atractivos. Con bordes ultradelgados y un acabado elegante, el Samsung de 85 pulgadas se integra fácilmente en cualquier espacio, desde una sala moderna hasta un salón de entretenimiento. Gracias a su tecnología AirSlim, el televisor mantiene un perfil fino y limpio, ideal para colgar en la pared o colocar sobre un mueble sin ocupar demasiado espacio visual.

En cuanto a conectividad, este modelo incluye Smart Hub, el sistema inteligente de Samsung que centraliza las aplicaciones de streaming más populares —como Netflix, Disney+, YouTube y Prime Video— y permite controlar otros dispositivos del hogar con el asistente de voz integrado. También cuenta con puertos HDMI y USB suficientes para conectar consolas, barras de sonido o computadores, convirtiéndolo en un centro multimedia completo.

Con su precio reducido, el Samsung de 85 pulgadas se posiciona como una opción irresistible para quienes buscan tamaño, calidad y tecnología de última generación sin pagar una fortuna. Una pantalla que redefine la experiencia audiovisual en casa y demuestra que los grandes descuentos también pueden traer grandes historias de innovación.

