“Welcome to Derry”: el regreso de Pennywise que vuelve a sembrar miedo en HBO

La precuela de IT llega a HBO para revelar los orígenes del miedo en el pueblo maldito de Stephen King

El payaso más aterrador de la literatura y el cine ha vuelto a salir de las alcantarillas. “Welcome to Derry”, la nueva serie de HBO basada en el universo de IT, la famosa novela de Stephen King, ya estrenó sus dos primeros capítulos y ha logrado revivir el terror psicológico que marcó a toda una generación. Esta vez, la historia se adentra en los orígenes del mal que acecha el pequeño pueblo de Derry, años antes de los eventos que conocimos en las películas dirigidas por Andy Muschietti.

Ambientada en los años sesenta, la serie explora cómo la oscuridad comenzó a filtrarse en la vida cotidiana de los habitantes de Derry mucho antes de que los “Loseers", ese grupo de niños que enfrentó al monstruo en la historia original, existieran.

Con Andy y Bárbara Muschietti nuevamente al frente del proyecto, Welcome to Derry combina la estética inquietante que caracterizó las películas con una narrativa más pausada y profunda, ideal para el formato de serie. HBO apostó por una producción visualmente impecable, con escenarios sombríos, una fotografía cargada de simbolismos y un ritmo que mezcla la tensión del terror clásico con el drama psicológico.

Los dos primeros episodios ya disponibles en HBO Max han generado conversación entre los fanáticos del universo King, especialmente por las referencias ocultas y las pistas que conectan la serie con los sucesos de IT. Sin revelar demasiado, los capítulos iniciales dejan claro que Pennywise no solo es una criatura monstruosa, sino también un reflejo del miedo que se alimenta de los secretos y la violencia que Derry intenta esconder bajo su superficie.

Con Welcome to Derry, HBO expande uno de los universos de terror más emblemáticos del siglo XX y demuestra que todavía hay mucho por descubrir en las sombras de ese pueblo maldito. Para los seguidores de Stephen King, es una oportunidad de regresar al miedo original; para los nuevos espectadores, una puerta de entrada al universo donde el terror no muere, solo espera su turno para volver a reír.

