- Una EPS bogotana de la mano de Audifarma elimina trámites, filas y promete entregar medicamentos en media hora

Capital Salud, entidad que le pertenece al Distrito y gerenciada por Marcela Brun, eliminó la tramitología de autorizaciones y amplió los puntos de entrega

La gerente general de Capital Salud, Marcela Brun Vergara, dijo que la EPS del Distrito, en un acto de compromiso con sus usuarios, se transformó para cumplirle a los bogotanos con la entrega de los medicamentos autorizados por los médicos de forma casi que inmediata. Para lograrlo, Brun Vergara, decidió eliminar hasta en un 80 % la tramitología de las autorizaciones para que los pacientes puedan reclamar sus medicamentos sin ningún tipo de demoras y sin hacer fila.

Aseguró la funcionaria que los usuarios de Capital Salud ya no tienen que ir al punto de atención en salud y luego a la farmacia a reclamar sus medicamentos. Ahora el acceso es directo y muy rápido, porque la mayoría de las autorizaciones fueron eliminadas. Para lograrlo, se hizo necesario ampliar la red de farmacias para la dispensación de la medicina, distribuidas en nueve puntos de Audifarma ubicados en las subredes de Centro Oriente y Sur. De esta forma, los medicamentos prescritos por los médicos pueden ser solicitados directamente en las subredes.

Según Brun Vergara, este proceso se inició en los últimos meses de 2025 y hoy es una realidad en el Distrito Capital. Las personas que requieran de más información y orientación, pueden ingresar a la página web de Capital Salud, o llamar al Call Center 6017427257.

A pesar de los problemas y dificultades que ha tenido la EPS Capital Salud en el pasado, sí ha podido avanzar de forma positiva en beneficio de más de un millón cien mil personas del régimen subsidiado y contributivo en salud con la reducción de un 80 % en las autorizaciones, lo que permitió reducir las quejas en 68 %, logrando un 97 % de satisfacción entre los usuarios de la EPS.

En Bogotá, el 60 % de los pacientes recibe su fórmula en menos de media hora, y en estos momentos los responsables buscan que los trámites a realizar por los afiliados no demoren más de 20 minutos, cuando antes podían requerir hasta dos horas en cualquier trámite ante la EPS.

Para lograr estos buenos resultados en la atención en salud se articularon la Secretaría de Salud de Bogotá, las subredes de salud y la EPS Capital Salud, que no solo tiene pacientes en la ciudad sino también en el municipio de Soacha y en los 29 municipios del Departamento del Meta.

Los cambios en el modelo de atención incluyen un sistema que le permite al operador farmacéutico Audifarma conocer directamente los resultados de la consulta y los medicamentos recetados luego de su cita médica, lo que ahorra al usuario tiempo y esfuerzo y hace más eficiente la entrega de los medicamentos.

Situación grave en el resto del país

Entre las barreras más frecuentes que obstaculizan la entrega de las medicinas a tiempo a los pacientes se encuentran las demoras administrativas, la falta de inventario de las operadoras farmacéuticas, las autorizaciones enredadas o complejas, y falencias en la red de distribución, lo que se traduce en unos tiempos de espera hasta de 80 días que son muy graves para los pacientes con enfermedades crónicas. Se han reportado casos de muerte de pacientes que esperaban un medicamento y son frecuentes los casos en que los pacientes incurren en gastos innecesarios de transporte y deben poner de su bolsillo para adquirir por su cuenta la medicina recetada.

Según la federación de enfermedades raras (FECOER), durante el 2025, en Colombia, murieron más de 2.000 personas por las demoras y fallas en la entrega de los medicamentos.

Anuncios.

Anuncios..