- La quebrada de aguas cristalinas que terminó convertida en un caño negro tras la llegada de una planta de Mac Pollo

La gigante empresa de pollos obtuvo permiso en 2024 para verter más de 4 millones de litros diarios en la quebrada, donde hoy ya no es posible la vida acuática

Poco a poco, los habitantes de El Cucharo, una vereda de Barrancabermeja, empezaron a ver cómo se iba oscureciendo la quebrada en la que se iban a bañar los días de calor, y de donde sacaban el agua para alimentar a los animales. Con los días, el agua no solo bajaba negra, sino que ya empezaba a traer consigo malos olores. En menos de nada se murieron las primeras vacas. La quebrada las Margaritas pudrió sin mayor explicación.

La respuesta se encuentra en la planta AVSA S.A., titular de la marca Mac Pollo, quienes descargan sus aguas residuales desde 2024. Allí se sacrifican y se procesan pollos para su comercialización. Se sabe que la empresa líder en el pollo asado, sacrifica más de 150 mil pollos por día. La pregunta que se han hecho los campesinos es qué tipo de calidad sale del agua de la planta. Pues no está probado que hayan arrojado sangre, plumas o visceras.

Al sitio llegó la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), quienes les autorizaron a la empresa verter hasta 56,1 litros por segundo, más de 4 millones de litros al día. La entidad reconoció los cambios en la quebrada. Además al sitio asistió el secretario de Ambiente de Barrancabermeja, Leonardo Granados, quien constató con una medición de oxigeno que marcó cero, lo que impide cualquier asomo de vida acuatica.

Ante estos hallazgos, la Alcaldía de Barrancabermeja, encabezada por Jonathan Vásquez, selló la planta de la empresa santandereana. Esto mientras las investigaciones establecen qué ocurrió en la quebrada las Margaritas. Por su parte, la empresa vendedora de pollo asado, no se ha manifestado sobre los hechos.

La quebrada las Margaritas es de vital importancia puesto que desemboca en el Zarzal, la cual va a parar en el sistema de la Ciénaga San Silvestre, la principal fuente de agua potable que consumen los más de 200 mil habitantes de Barrancabermeja. Esta no es la primera vez que sucede algo de este estilo en la región. Según reveló el diario El Espectador, los pescadores lleván más de una década denunciando no poder consumir agua la Ciénaga y la muerte masiva de búfalos, garzas, peces, tortugas y manatíes (especie en peligro de extinción).

La denuncia más grave ha sido en contra de la empresa Terpel, la cual es considerada por la Superintendencia de Sociedades la segunda empresa más grande de Colombia y genera 3.400 empleos directos y más de 8.000 indirectos. Los pescadores atribuyen esto al hecho de que el caso lleve más de 10 años abierto en el bunker de la Fiscalía, sin que se le dé mayor avance al asunto.

Mientras tanto, las autoridades determinarán si los vertimientos de AVSA fueron los responsables de la muerte de la quebrada Las Margaritas y, de paso, en Barrancabermeja vuelve a repetirse una historia conocida: comunidades que denuncian, ecosistemas que se degradan y procesos administrativos y judiciales que tardan años en ofrecer respuestas. La diferencia es que esta vez no solo está en juego el futuro de una quebrada rural, sino la confianza de miles de habitantes que dependen de un sistema hídrico del que sale el agua que consumen todos los días.

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