El importante ranking donde Colombia brilló, estos profesionales son los más felices del mundo

Cada vez más son los listados que empiezan a destacar al país a nivel mundial y ahora, un estudio realizado por OCDE puso a Colombia a líderar en este sector

Diferentes estudios han revelado cuáles son las universidades más apetecidas e incluso cuáles son las que más destacan en ciertas áreas. Sin embargo, ahora también se ha reconocido a un grupo de profesionales que, según una prestigiosa organización, han hecho que Colombia lidere un listado mundial inesperado. Se trata de los profesores, quienes, contra todo pronóstico, serían los trabajadores más felices en su campo. Una noticia que sorprende, sobre todo si se tienen en cuenta las constantes manifestaciones de este gremio, en especial en el sector público.

Los profesores más felices del mundo estarían en Colombia

Para muchos, la labor del maestro puede ser frustrante y, en ocasiones, desmotivante. Sin embargo, este panorama parece distinto en Colombia. Según el Ranking Mundial de Satisfacción Docente 2024, elaborado por la OCDE, el país ocupa el primer lugar, algo que tomó por sorpresa a muchos. Al parecer, en territorio colombiano están los profesores que se sienten más felices con su profesión.

Teachers’ Job Satisfaction



Top 5 Countries



Colombia🇨🇴

Italy🇮🇹

Spain🇪🇸

Iceland🇮🇸

Portugal🇵🇹



Bottom 5 Countries



Japan🇯🇵

France🇫🇷

Australia🇦🇺

Korea🇰🇷

Slovenia🇸🇮@OECD pic.twitter.com/5XhNgeYSDC — Informal Economy (@EconomyInformal) October 7, 2025

Lo más llamativo del caso es que el estudio posicionó a Colombia por encima de varios países europeos, como España, Italia, Islandia y Portugal, e incluso de Israel. Algunas autoridades educativas, como la Secretaría de Educación de Bogotá, han celebrado los resultados asegurando que reflejan un avance notable en la percepción del magisterio nacional.

De acuerdo con el informe de la OCDE, nueve de cada diez profesores colombianos volverían a elegir la docencia si pudieran empezar de nuevo. Un dato revelador que demuestra que, para muchos, enseñar es una verdadera vocación, una elección de vida más que una simple profesión. Estos resultados también dejan en alto la imagen del país, al mostrar que la docencia en Colombia se vive con compromiso, pasión y orgullo, incluso por encima de naciones del primer mundo.

Entre satisfacción y desafíos pendientes

Aunque el estudio destaca la felicidad de los docentes colombianos, también evidencia que hay muchos retos por superar en materia educativa. Aun así, una buena parte de los profesores del país asegura sentirse satisfecha con el salario que recibe, un aspecto que sorprende si se tiene en cuenta la percepción general sobre las condiciones laborales del magisterio.

Lo cierto es que estos resultados no son casualidad. Son el reflejo de un proceso de transformación educativa que, con dificultades y esfuerzos, ha mejorado la preparación de los maestros y la valoración de su labor. En medio de los desafíos y carencias, la vocación sigue pesando más que las adversidades.

Ser maestro en Colombia sigue siendo un acto de fe, de paciencia y de esperanza. Quizás por eso, pese a todo, hoy el país se levanta en el mapa mundial como el hogar de los profesores más felices del mundo.

