El imperio inmobiliario del dueño de Zara que crece con un rascacielos de US$500 millones en EE.UU.

Amancio Ortega refuerza su portafolio de bienes raíces en una de las principales ciudades financieras de Estados Unidos, donde ya posee hoteles y locales comerciales

Amancio Ortega, fundador de Zara y máximo accionista del grupo textil Inditex con el 59,29 % de las acciones que abarcan marcas como Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Lefties, ha adquirido un rascacielos de 50 pisos por 500 millones de dólares en el distrito financiero Loop de Chicago, Estados Unidos.

Este inmueble, construido entre 1999 y 2002 como sede para la firma financiera suiza UBS, se suma a otros activos que el empresario posee en esa misma ciudad, entre los cuales figuran un edificio de viviendas de alquiler comprado en 2023 por 212 millones de euros, el hotel Eurostars Magnificent Mile adquirido en 2019 por 65 millones de euros, el antiguo Esquire Theater reconvertido en espacio comercial y de restaurantes, y un inmueble comercial en la cotizada avenida Magnificent Mile por el que pagó 350 millones de euros.

La presencia de Ortega en Estados Unidos es extensa y se concentra en ciudades estratégicas como Nueva York, Miami, Chicago, Washington, Seattle, San Francisco, Los Ángeles y Boston. Además de rascacielos de oficinas, locales comerciales y residencias de lujo, el empresario ha diversificado su cartera hacia la infraestructura logística, adquiriendo grandes centros de distribución alquilados a gigantes corporativos como Amazon, FedEx o Walmart en estados como Pensilvania, Texas, Wisconsin, Carolina del Norte, Tennessee e Indiana.

El origen de Pontegadea y la estrategia de inversión

Amancio Ortega es considerado el pionero y máximo arquitecto del modelo de “moda rápida” a nivel mundial. A través de la creación de Zara e Inditex en 1975 junto a su exesposa Rosalía Mera revolucionó la industria global de la confección al romper el esquema tradicional de temporadas al año de la moda y sustituirlo por un sistema ultradinámico guiado por la demanda en tiempo real. Su trayectoria en la industria lo ha posicionado como uno de los empresarios más acaudalados del mundo. Estimaciones de la revista Forbes ubican su fortuna en aproximadamente 148.800 millones de dólares, situándolo como el hombre más rico de España y once en el mundo.

La incursión formal de Amancio Ortega en el sector inmobiliario comenzó en 2001, año en el que estructuró su vehículo inversor Pontegadea con un enfoque hacia activos de categoría prime. La salida a bolsa de Inditex en mayo de ese mismo año le proporcionó una destacada liquidez que facilitó sus primeras transacciones inmobiliarias. La estrategia central de Ortega ha consistido en reinvertir los dividendos generados por el negocio textil (aproximadamente US$ 400 millones al año) en la compra de activos no residenciales de primer nivel ubicados en las principales capitales y avenidas comerciales del mundo, tales como Madrid, Londres, Nueva York, París y Tokio.

Desde la década de 2000, su patrimonio inmobiliario creció hasta convertir a Pontegadea en una de las mayores firmas inmobiliarias privadas a nivel global, con una valoración superior a los USD 21.000 millones. En años recientes, el grupo ha continuado ampliando su alcance mediante la inversión en infraestructuras energéticas y parques logísticos internacionales.

Relevo generacional en Inditex

En el plano corporativo, Amancio Ortega cedió la presidencia ejecutiva del grupo Inditex en julio de 2011 a los 75 años de edad, dejando la dirección en manos de Pablo Isla, quien ejercía como consejero delegado desde 2005. Posteriormente, en diciembre de 2017, completó su desvinculación ejecutiva formal al renunciar a sus cargos de apoderado en más de cincuenta filiales de la compañía dedicadas a logística, diseño y marcas. Su hija menor, Marta Ortega Pérez, asumió la presidencia no ejecutiva del grupo en abril de 2022 para liderar la estrategia general, la propuesta de moda y la cultura corporativa, mientras que Óscar García Maceiras se desempeña como consejero delegado a cargo de la gestión operativa diaria.

A pesar de no ejercer cargos ejecutivos directos en la operación cotidiana desde 2011, Amancio Ortega conserva su asiento en el Consejo de Administración de Inditex como consejero dominical en representación de su participación accionaria mayoritaria, desempeñando un rol enfocado en el asesoramiento estratégico y la supervisión de alto nivel.

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