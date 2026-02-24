- Irene Vélez dio luz verde a la construcción de la segunda calzada Zipaquirá Ubaté con modificación de la licencia

La ampliación de la vía mejorará la movilidad en el norte de Cundinamarca beneficiando a los municipios de Nemocón, Cogua y Tausa

La ministra encargada de Ambiente y directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) Irene Vélez, dio luz verde a la construcción de la segunda calzada del corredor vial Zipaquirá – Ubaté desde el peaje Casablanca hasta el municipio de Ubaté, con lo cual se beneficiarán los municipios de Cogua, Tausa y Nemocón en Cundinamarca.

Tras la modificación de la licencia, la ANLA aprobó la construcción de la segunda calzada del corredor vial en un entramo de 7.382 kilómetros con dos carriles de 3,65 metros cada uno, separador central y bermas pavimentadas.

El plan incluye la construcción de tres retornos vehiculares en los sectores de Casablanca, La Virgen y La Ruidosa, así como la implementación de un puente vehicular, cinco pontones que permitirán el paso del agua y la estabilidad de la vía, más un puente peatonal en el sector de La Ruidosa como medida de seguridad vial para la comunidad educativa, y obras hidráulicas para el buen manejo de las aguas lluvias.

La ampliación de este corredor vial a dos calzadas mejorará la movilidad y traerá muchos beneficios para quienes habitan en los municipios ubicados la norte del Departamento de Cundinamarca, porque se reducirán los tiempos de desplazamientos hacia el centro del país, facilitando el transporte de productos agrícolas que se producen en la región.

Para la realización de esta iniciativa, la directora de la ANLA, Irene Vélez Torres, estableció medidas ambientales con las que se busca prevenir y mitigar impactos negativos en el medio ambiente durante el desarrollo de las obras. Entre esas medidas está el buen manejo de taludes, la protección de los recursos hídricos y el control de emisiones y polvo.

Dentro de las medidas establecidas por la Autoridad Ambiental, también se contempla la restauración de la capa vegetal intervenida, el rescate y reubicación de fauna y se prohíben los trabajos nocturnos en zonas ambientales sensibles. Igualmente, la ANLA probó un plan de compensación ambiental para la preservación y rehabilitación de 66 hectáreas en el ecosistema de la cordillera oriental.

En abril de 2021, la Gobernación de Cundinamarca adjudicó el proyecto vial denominado Ruta de los Comuneros para construir la doble calzada entre el municipio de Zipaquirá y Ubaté con una inversión de $465.288 millones, donde la Gobernación aportó $225.000 millones del sistema general de regalías. Las obras iniciaron en mayo de ese mismo año, con una extensión de 45 kilómetros.

La licitación fue adjudicada al Consorcio Vial MHC 063, el cual está conformado por las empresas MHC Ingeniería, Construcciones de Obras Civiles y Mario Alberto Huertas Cotes.

