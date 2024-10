El homenaje que el video de 'Soltera' de Shakira le habría hecho a Los Simpson

Para un periodista español, la iguana que aparece en el video no es casualidad y sería un homenaje a la mascota de Selma Bouvier, la hermana de Marge

Un periodista español de la emisora Los 40 encendió las redes con una teoría sobre el nuevo video de Shakira, que podría no ser tan descabellada. De acuerdo a él, la barranquillera habría incluido una referencia a Los Simpson en su nuevo video o, para ser precisos, a una de las solteras más famosas de la televisión, quien a diferencia de Farina o Lele Pons no habría podido estar de invitada en la fiesta de Shakira.

Lo que ocurre es que en "Soltera", el video de Shakira, aparece una mujer con una iguana y es probable que el personaje de ficción más famoso del mundo por tener este animal como mascota, sea Selma Bouvier, la hermana de Marge Simpson.

El influencer remarca que su teoría no está probada, pero en redes sociales ha resonado bastante porque no existen otras razones aparentes por las que Shakira podría haber colocado un animal no convencional como la iguana, para hacer homenaje a la soltería.

La iguana de Selma se llama Jub Jub y es su compañía más fiel en la serie, incluso tiene un rol protagónico en el capítulo de Los Simpson donde ella se casa con el actor Troy McClure, quien al final resulta queriendo sólo estar con ella como una estrategia de marketing para su carrera.

Habrá que esperar a ver qué pasa y si Shakira confirma o refuta esta teoría, pero mientras tanto seguramente sus fanáticos se detendrán a revisar el video cuadro por cuadro, no sólo para saber sí esta teoría podría ser cierta, sino si la también intérprete de "Te Felicito" o "Antología" les ha escondido más información de importancia.

