La presentadora se vio muy sorprendida después de que un desconocido la invitara a una cerveza ¿Será tan modesta para no reconocer que está como quiere?

Melissa Martínez se ha convertido en una de las presentadoras más cotizadas de la televisión colombiana, desde su separación del jugador Matías Mier, su vida privada ha sido el tema en varios medios, tanto así que ahora ella es quien prefiere compartir algunos aspectos a través de sus redes sociales.

Aunque en varias ocasiones se le ha vinculado amorosamente con distintos personajes, ella se ha encargado de desmentir esa información. Ahora, parece que no es muy consciente de lo hermosa y talentosa que es, razones por las que la hacen el prospecto de cualquier hombre.

Recientemente, la periodista deportiva a través de sus historias de Instagram compartió la molestia que vivió por culpa de la persona que tenía que llevar su vehículo desde Bogotá, se demoró más de lo esperado y se la entregó sucia. Por lo que tuvo que mandar a lavarla.

Mientras esperaba que su camioneta estuviera lista, la barranquillera comentó entre risas que “levanta todavía”, pues un hombre le hizo llegar una cerveza al lugar donde se encontraba sentada.

“Allá está la camioneta. lavandola y yo levanto, todavía (risas), me mandaron unas cervezas. Que: – Mi jefe te mandó unas cervezas…”.

Melissa Martínez terminó su relato asegurando que también le preguntaron si su acompañante era su novio a lo que respondió con negativas “Levanto, Ale, levanto. Me preguntaron que si ese es tu novio y yo: No, no ”. dijo junto a su familiar, que la estaba acompañando en la espera de que su camioneta estuviera lista

