"No era necesario" La excusa de Melissa Martínez para no mostrar nada en SoHo

Después de que SoHo hiciera su relanzamiento el pasado 19 de noviembre, muchos seguidores de Melissa Martínez mostraron su desilusión al ver las fotografías de la atlanticense en el impreso. La revista había anunciado con bombos y platillos a la periodista, y todos esperaban verla 'como nunca'. Pero su aparición en la edición resultó ser una decepción y recibió algunas críticas.

[Decepción] Yo no esperaba otra cosa de @RevistaSoHo que nos ha dado los mejores ángulos de las mujeres más hermosas de Colombia, pero lo de Melissa Martinez es decepcionante! pic.twitter.com/OGJ6wS9TRq — ElMaquine (@MaquineEl) November 22, 2022

Referente a dicho comentarios, Melissa Martínez decidió revelar la razón por la que no mostró de más en las fotografías y todo se debió a que querían hacerle un perfil profesional, por lo que no vio necesario salir ligerita de ropa. "Para hablar de mi carrera, no era necesario. Nunca ha sido necesario. En todo caso, si era de mostrar algo más de mi cuerpo, tenía que mostrar mi cerebro, es que no hay otra cosa más que sea necesaria para hablar de mi carrera." aseguró.

Así mismo, la periodista recordó que hace un buen tiempo la revista SoHo quiso tenerla en la portada; pero rechazó la oferta debido al enfoque de la revista, que era netamente para adultos y que mostraba fotografías muchísimo más candentes.

Melissa Martínez continua en Catar cubriendo el mundial 2022; y desde allá no abandona a sus seguidores. A través de sus redes sociales sigue compartiendo su vida personal y laboral.