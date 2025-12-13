Oswaldo Oropeza es el hombre detrás de este clásico que suena todas las Navidades en Colombia, y de otros éxitos como Mamá, ¿dónde están los juguetes?

"Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va", es una de las frases más reconocidas en las navidades colombianas. Sin embargo, lo que muchos creen es un himno nacional, lo cierto es que nació en la mente de un hermano venezolano.

La historia de Faltan cinco pa’ las doce, una de las canciones más representativas del cierre de año en Colombia, está ligada a la vida de Oswaldo Oropeza, músico y compositor nacido en el estado Miranda (Venezuela), cuya obra trascendió fronteras desde la década de 1960.

¿Quién fue Oswaldo Oropeza?

Nieves Oswaldo Oropeza Peña nació el 5 de agosto de 1939 en Los Teques, estado Miranda, en el seno de una familia vinculada a la música popular. Fue hijo del arpista y agricultor Eusebio Oropeza Ochoa y de Cruz María Peña. Desde temprana edad combinó el trabajo con la actividad musical para contribuir al sustento familiar.

En 1956, junto a sus hermanos, integró el grupo Los Copleros de Miranda, que luego adoptaría el nombre de Los Hermanos Oropeza a partir de 1959. La agrupación se consolidó en los escenarios locales y sentó las bases de una carrera marcada por la composición y la interpretación de diversos géneros de la música venezolana.

Oswaldo Oropeza es el autor de Faltan cinco pa’ las doce, tema grabado en 1963 por el cantante falconiano Néstor Zavarce junto a Los Hermanos Oropeza. La canción se convirtió en una referencia obligada en la medianoche del 31 de diciembre, asociada al conteo regresivo del Año Nuevo y a la despedida del año que termina. Con el paso del tiempo, su difusión se extendió a otros países de América Latina.

Un ícono de la música decembrina

Además de este éxito, Oropeza compuso un amplio repertorio que incluye temas como Noche y soledad, Puerto abandonado, Novia, Tarde gris, La noche de tu partida y Fuego al cañón. Además, y para sorpresa de muchos, también es el creador de Mamá, ¿dónde están los juguetes?, una canción que durante más de 60 años ha entristecido la Navidad de las familias colombianas debido a su emotiva letra. Su obra abarcó distintos ritmos, desde baladas y merengues hasta música tradicional venezolana.

A lo largo de su trayectoria recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Guaicaipuro de Oro en varias ediciones, el Disco de Oro Hit Parade de Venezuela, el Bolívar de Oro de la revista Espectáculos y la Orden Samán de Aragua, primera clase.

Oswaldo Oropeza falleció el 3 de diciembre de 1998. A más de dos décadas de su muerte, su música continúa presente en la memoria latinoamericana, especialmente cada diciembre, cuando su composición más conocida vuelve a sonar para marcar la llegada de un nuevo año.

