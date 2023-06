El hijo les salvó el matrimonio: la razón por la que ´polilla’ casi deja a la ‘gorda’ Fabiola por su ex

No todo es como parece, aunque esta pareja es el modelo a seguir de muchos. La humorista fue abandonada en medio de su embarazo

.Publicidad.

El amor entre Nelson Polanía y Fabiola Posada, es decir ‘polilla’ y la ‘gorda’ Fabiola, humoristas del programa ‘Sábados Felices’, es de los más queridos por el público colombiano. Además, uno de los matrimonios más estables de la farándula en nuestro país. Para la emisora ‘Bésame’, la pareja contó toda su historia de amor, incluso las partes oscuras y crisis que hubo entre ellos.

Todo inició con una amistad, pero luego, ‘polilla’, se fue enamorando de la confianza y el empoderamiento que mostraba la ‘gorda’ Fabiola. Tiempo después, se animó y le robó un beso, ahí inició su historia de amor. No obstante, tuvo un giro inesperado, después de un tiempo de romance, Nelson Polanía, se le perdió por un tiempo a Fabiola Posada. Sin saber qué sucedía, la humorista se enteró que además estaba embarazada.

-Publicidad.-

Cuando por fin pudo hallarlo, la ‘gorda’ Fabiola se llevó una gran sorpresa, pues él también quería hablar con ella y no por buenas razones, iba a dejarla por su ex: “He decidido volver con mi anterior pareja. Es mejor malo conocido, que bueno por conocer”, fue lo que le dijo en sus propias palabras. Ante semejante noticia, la humorista le contó de su embarazo pero lejos de intentar que se quedara con ella lo 'mandó a volar': “Yo te quería decir que estoy embarazada, pero que no te preocupes, yo salgo adelante con dos hijos, salgo con uno más. Piérdete”, fue su respuesta en medio de la tristeza y confusión.

Sin embargo, esta historia de amor si tiene un final feliz. ‘Polilla’ comprendió que el embarazo era un motivo más importante que cualquier otro e intentó arreglar las cosas y se fueron a vivir juntos, lo que en sus propias palabras fue un éxito: “Fue como empezar una relación de ceros. Empezamos a crecer juntos en todo sentido, empezamos a crecer de una forma sentimental, económicamente, ya después nació David, yo empecé a salir en el campo de la comedia, entonces eso fue una bendición”, contó el humorista. Actualmente llevan más de 20 años de relación y son muy felices.

Publicidad.

|Ver también: 'La Gorda' Fabiola mostró el resultado final de su cirugía