Los milloncitos que paga Epa Colombia para poder tener un hijo rubio y de ojos claros

Desde hace varios meses, la influencer Daneidy Barrera Rojas más conocida como Epa Colombia le contó a sus seguidores su deseo de ser mamá y el proceso al cual se había sometido para poder lograrlo. De acuerdo a lo que contó en su momento había iniciado un tratamiento de fertilidad para posteriormente ser inseminada.

La bogotana, que se dio a conocer con un video viral en el que alentaba a la selección Colombia y de ahí su nombre, reveló que el esperma que había seleccionado para poder ser mamá era de un banco de Estados Unidos. Pues aseguró que siempre quiso tener un bebé que fuese rubio y de ojos claros.

Epa Colombia entre los detalles que ha ido soltando en distintas entrevistas, también ha contado que puede elegir el sexo del feo y la manera en la que lucirá. En su caso, la bogotana ha comentado que le gustaría ser mamá de una niña y que incluso ya tiene el nombre de su bebé, el cual será ‘Dafne Samara’.

Entre otras de las cosas, reveló que el tiempo de este proceso de fertilidad es casi de un año, por lo que por lo pronto no la verán con barriguita. Con esta información, los seguidores de la empresaria de Keratinas comenzaron a preguntarse el valor del tratamiento.

Recientemente, en Instagram, Epa Colombia publicó una caja de preguntas en la que uno de sus seguidores manifestó el costo que tendrá su proceso y preguntó “¿Cuánto te costó el tratamiento para quedar embarazada? Mi esposa y yo queremos”.

A esto, la creadora de contenido reveló que no es nada barato, que para poder acceder a él se deben gastar unos cuantos millones.

“ Yo quería quedar embarazada y no precisamente de un hombre. Un hombre no lo es todo, pero el man se necesita para el semen. Yo decidí, de un banco estadounidense, comprarlo. En Colombia lo donan, no vale nada el colombiano o vale un millón de pesos, en cambio, de otros países como Inglaterra, Estados Unidos, Francia vale 20, 30, 40 millones, depende el semen que quieras o el papá como lo quieres. Si es ojiazul y mono, así mismo vale. Las inyecciones están entre siete y diez millones”. Contó Epa Colombia.

Finalmente, resaltó que el total del dinero gastado se lo revelará a sus seguidores en el momento en que termine el tratamiento y se encuentre en embarazo.