El Hay Festival se tiñe de política, varios escritores cancelan su participación por invitación a María Corina Machado

La edición número 21 del Hay Festival Cartagena, uno de los encuentros literarios y de pensamiento más visibles de América Latina, llega precedida por una controversia que ha desbordado el ámbito cultural y se ha instalado de lleno en el terreno político. A pocas semanas de su realización, tres escritores anunciaron que no asistirán al evento en señal de protesta por la invitación a la líder opositora venezolana María Corina Machado. La decisión, tomada de manera independiente pero con argumentos coincidentes, abrió un debate sobre los límites entre la pluralidad de ideas, la responsabilidad política de los festivales culturales y el papel de los intelectuales frente a conflictos internacionales.

Lea también: Así se escapó María Corina Machado de Venezuela y llegó a Oslo a recibir el Nobel de la Paz

Los escritores colombianos Laura Restrepo y Giuseppe Caputo, junto con la autora dominicana Mikaelah Drullard, comunicaron a la organización del festival que no participarían en la programación de este año. En los tres casos, la razón central fue la misma: consideran que la presencia de Machado en el evento legitima posiciones que, a su juicio, respaldan la intervención militar de Estados Unidos en América Latina y avalan dinámicas de violencia imperial que afectan a la región.

Laura Restrepo, una de las novelistas colombianas más reconocidas, con obras ampliamente leídas dentro y fuera del país, cuya visión política ha estado marcada por su una militancia izquierdista en donde enfrentó dictaduras, decidió cancelar su participación tras conocer la lista definitiva de invitados. Para la escritora, la invitación a una figura política asociada con el apoyo explícito a acciones militares extranjeras resulta incompatible con los principios de soberanía y autodeterminación que, según su postura, deben defenderse sin ambigüedades. Restrepo considera que ofrecer un espacio de visibilidad en un escenario cultural de alto perfil equivale a otorgar legitimidad a posturas que promueven el sometimiento político de los países latinoamericanos.

Giuseppe Caputo, poeta y narrador colombiano que ha construido una obra marcada por reflexiones sobre la violencia, la marginalidad y el cuerpo, también optó por retirarse del festival. En su argumentación señaló que el protagonismo otorgado a Machado dentro del evento representa un problema grave en un contexto global atravesado por conflictos armados y discursos que normalizan la guerra. Desde su perspectiva, participar en el festival mientras se exalta a una dirigente que ha respaldado públicamente la intervención militar y ha establecido alianzas políticas con líderes señalados por violaciones a los derechos humanos suponía una contradicción ética difícil de sostener. Caputo entendió su renuncia como un gesto político frente a lo que interpreta como una coyuntura de violencia imperial en ascenso.

Lea también: Quiénes están detrás de la organización gringa que planeó y ejecutó la fuga de María Corina Machado de Venezuela

A esta decisión se sumó la escritora dominicana Mikaelah Drullard, una escritora anticolonial afrodescendente, quien también canceló su asistencia tras conocer la invitación a Machado. Drullard expresó que no podía formar parte de un evento que, a su entender, respalda sin cuestionamientos posturas intervencionistas y discursos que justifican acciones de guerra. Para la autora, la cultura y la literatura no pueden desligarse de las consecuencias reales que estas posiciones tienen sobre pueblos y territorios, especialmente en una región históricamente afectada por intervenciones extranjeras.

La controversia se produce en una edición del Hay Festival que reunirá en Cartagena a cerca de 180 invitados provenientes de más de 20 países. Entre ellos figuran escritores de amplio reconocimiento internacional, periodistas, músicos y pensadores de distintas corrientes ideológicas. La presencia de María Corina Machado, quien ha sido reconocida recientemente con un Premio Nobel de Paz, se convirtió en uno de los puntos más discutidos de la programación, precisamente por el contraste entre su perfil político y el carácter cultural del evento.

Desde la organización del festival se ha insistido en que el Hay Festival es un espacio concebido para el encuentro de ideas diversas, en un momento global marcado por la incertidumbre y la polarización. La dirección internacional del evento ha defendido la necesidad de propiciar conversaciones amplias entre la literatura, el pensamiento y las artes como una forma de generar nuevas miradas sobre problemas antiguos y contemporáneos. Sin embargo, la decisión de Restrepo, Caputo y Drullard dejó en evidencia que no todos los invitados interpretan de la misma manera esa apertura al debate.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.