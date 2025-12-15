César Palomino, de la Agencia Jurídica del Estado, lidera defensa ante los portugueses de EDP por USD 600 millones

La falta de celeridad y los cambios en los requisitos para las licencias ambientales y de interconexión por parte del gobierno Petro es la base de la demanda

La compañía portuguesa de energías renovables EDP Renewables (EDPR) demandó al Estado colombiano ante el Centro de Solución de Disputas de Inversión del Banco Mundial (CIADI) por cerca de USD $600 millones. La demanda, registrada el 10 de diciembre de 2025, se debe al fracaso de sus proyectos eólicos Alpha y Beta en La Guajira, alegando incumplimiento de acuerdos y un entorno regulatorio desfavorable que llevó a la compañía a abandonar la inversión.

La demanda se fundamenta en el incumplimiento del Acuerdo entre el Reino de España y la República de Colombia para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones de 2005. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, liderada por César Palomino Cortés, será la encargada de hacer frente a este nuevo proceso legal.

El Contexto de la inversión fallida

EDPR, una empresa líder mundial en energías renovables con más del 85 % de su energía proveniente de fuentes renovables, decidió entrar al mercado colombiano durante el gobierno de Iván Duque a través de dos proyectos, Alpha y Beta.

Estos proyectos, ubicados en la privilegiada región de La Guajira, tenían una capacidad combinada de 0.5 GW y una generación prevista de 2.5 TWh/año. Obtuvieron los permisos ambientales en agosto de 2019. En la subasta de octubre de 2019, EDPR firmó contratos de compra de energía (PPA) por 1.7 TWh/año de energía renovable durante 15 años a partir de 2022, y para poder cumplir con estas obligaciones, la compañía contrató una parte sustancial de la inversión, que incluyó 90 aerogeneradores Vestas V162 de 5.6 MW y un BOP, y a mediados de 2021, las turbinas designadas para ambos proyectos fueron transportadas y almacenadas en una infraestructura portuaria en La Guajira. Estos 90 aerogeneradores fueron puestos en subasta en abril de este año.

Factores que llevaron a la retirada

Durante los confinamientos restrictivos impuestos por la pandemia de COVID-19 en 2020-2021, el proceso de permisos ambientales para la línea de interconexión de 81 km requerida sufrió retrasos significativos. A finales de 2022, tras el cambio de Gobierno, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) solicitó ajustes sustanciales para el permiso ambiental de la línea de interconexión, lo que generó un retraso significativo en el proceso de desarrollo, incluyendo el aumento del número de comunidades indígenas locales involucradas de 56 a 113.

El desarrollo del proyecto también se vio afectado por otros aspectos, como la indisponibilidad de otros activos de transmisión que se planeaba construir y operar por terceros en la región, la aprobación de nueva legislación tributaria, el aumento significativo de los costos de construcción, la devaluación del peso colombiano y el aumento de los costos de financiamiento.

En diciembre de 2024, tras una revisión detallada del estado de los proyectos, EDPR consideró que estos no cumplían con los criterios de inversión ni el perfil de riesgo de la compañía, por lo que decidió no proceder con las inversiones restantes necesarias para la construcción de los parques eólicos. En marzo de este 2025, sorpresivamente la ANLA les dio un visto bueno para continuar, pero con unas nuevas condiciones que la empresa considero no viables. EDPR estimó pérdidas potenciales asociadas a estos proyectos de hasta 700 millones de euros y decidió emprender acciones legales necesarias para proteger sus intereses en Colombia.

Contexto de la empresa y sus accionistas

El principal accionista individual de la matriz de EDPR, EDP, es la China Three Gorges Corporation (alrededor del 21-22 %), el mayor desarrollador y operador de energía hidroeléctrica del mundo, que ya tiene inversiones significativas en Colombia a través de su filial CTG Latam. CTG Latam se enfoca principalmente en energías renovables no convencionales, y ha puesto en operación su primer parque solar, El Yarumo, en el Atlántico, y desarrolla otros proyectos solares como Bugambiles y Nísperos. Otros inversores importantes de EDP son institucionales como Oppidum Capital de España, BlackRock, Norges Bank de Noruega y Canada Pension Plan Investment Board.

