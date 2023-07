El habitante de calle que ayudó a la selección Colombia a clasificar a un mundial

.Publicidad.

Era agosto del 2011 y la selección Colombia había terminado de firmar un fracaso en la Copa América de Argentina. Quedando eliminado de la competición por una discreta Perú, el equipo nacional ya tenía su mente puesta en la clasificatorias rumbo al mundial de Brasil 2014 y, para ello, tenía al Bolillo Gómez como timonel del equipo. La posición del estratega paisa parecía no tambalear ni por parte de la prensa, ni de los directivos; pero sorpresivamente, el DT renunció a la selección el 9 de agosto de 2011.

Y es que el día anterior, el 8 de agosto, un escandalo tenía como protagonista al Bolillo. El técnico, presuntamente, había golpeado a una mujer a las afuera del bar Bembé, en la cuidad de Bogotá; y los medios no dejaron de registrar la noticia así fuera especulación. No era seguro que el técnico de la selección fuera el que estuviese metido en el problema; pero algunos testigos aseguraban que el entrenador paisa había sido el agresor y eso bastaba para las portadas de los periódicos.

-Publicidad.-

| Vea también: 83 millones de pesos cuesta la bicicleta con la que corre Egan Bernal el Tour

Ahora bien, el escandalo no fue ajeno a nadie, y fue precisamente en una emisión de Noticias Caracol donde un habitante de calle que se dedicaba a cuidar los autos de la zona, reveló lo que todo el mundo creía pero nadie había confirmado. Durante la entrevista con el periodista, él, como testigo, aseguró que el altercado lo había protagonizado el Bolillo y, en ese momento, no quedó cabida para los rumores.

Publicidad.

Un día como hoy hace 10 años, el bolillo Gomez renunciaba a la selección Colombia luego de que se filtrara que levantó a trompadas a una dama.



Boris Candela así, se convertía en un héroe nacional. pic.twitter.com/XhIfj82C9g — El Padrino (NUEVA CUENTA) (@insoIado) August 9, 2021

¿Quién fue el habitante de calle que sapeó al Bolillo?

El habitante de calle que delató al Bolillo fue Boris Candela, uno de los testigos principales del altercado en el bar Bembé esa noche. Según su testimonio para Noticias Caracol, cuando el técnico de la selección salió del recinto iba acompañado de una mujer, a quien empezó a golpear. Fue tal el nivel de las agresiones que algunas de las personas que estaban afuera del bar quisieron golpear al DT; pero Boris apareció como un salvador y lo ayudó a conseguir un taxi.

"Salió del Bembé y se colocó a pegarle a una muchacha como si fuera un hombre y le estaba dando duro. Entonces la gente del Bembé le gritaron -Hey hijue... no le pegue-. Se bajó un man y querían linchar al Bolillo. Cuando viene la gente a querer lincharlo, me dice -acompáñame a coger un taxi-, y yo le digo, -Claro patrón, vos sos el técnico de la selección, ¿No?- y dice -sí, sí, yo soy-. Los acompañé a la vuelta, cogieron el taxi y me regalaron 100 mil pesos" contó Boris en televisión nacional.

| Le puede interesar: El billete que están haciendo Dayro y Guarín a punta de construir casas

La revelaciones de Boris Candela no terminaron ahí, pues después de acompañarlos a tomar el taxi, la mujer que acompañaba al Bolillo se devolvió por sus pertenencias, que se habían quedado en el bar, a lo que el DT volvió a charlar con el habitante de calle, e incluso le preguntó si se acordaba cuál era la mujer con la que estaba.

¿Por qué los hinchas de la selección Colombia recuerdan tanto a Boris Candela?

Boris Candela se convirtió en una estrella después de su aparición en Noticias Caracol, e incluso varios fanáticos de la tricolor lo recuerdan por haber sido el hombre que hizo que el Bolillo Gómez renunciara al equipo nacional. Si él no lo hubiese puesto en evidencia, el entonces técnico, tal vez, no habría dejado su cargo y no habría quedado Leonel Álvarez como su reemplazo. Así mismo, no hubiese sido un fracaso el inicio de las eliminatorias y, tal vez, José Néstor Pékerman no hubiese tomado las riendas de la selección. Afortunadamente todo eso pasó, y Boris Candela puso su granito de arena para que el fútbol colombiano viviera una de sus mejores épocas en la historia.