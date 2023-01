El guardadito con el que Petro convirtió en un cadáver político a Álvaro Uribe Vélez

El Gran Colombiano no tiene ningún peso, apenas critica en su twitter a su archirrival político. ¿Será que le tiene miedo a lo que podría hacerle el presidente?

¿Se acuerdan cuando Uribe importaba? Cada trino ponía a temblar a sus enemigos y a bramar a sus contradictores de redes. Yo estuve muy cerca de él el 20 de julio del 2018, cuando Juan Manuel Santos se despedía de su presidencia instalando el Congreso. En el discurso de una hora Uribe no apartó su mirada del celular. Uno tras otro enhebró 70 trinos, desmontando lo que decía su más enconado rival. Su criptonita. Un ejercicio de crítica despiadada con obsesión desmedida. Parece muy lejano ese día. Los errores del pasado lo han alcanzado. Uribe ya no es más que un fantasma al que muy pocos, incluso dentro de su mismo partido, le temen o le hacen caso.

En un gobierno como el de Petro, en donde prima la desorganización, los egos desmedidos, la influencia de personajes tan perniciosos y poco éticos como Armando Benedetti, está servida en bandeja la crítica mordaz, corrosiva, que llegue a la yugular. Basta con ver como Verónica Alcocer lleva de paseo a Roma a Mauricio Vélez solo para que le tome fotos artísticas al lado del papa para estallar de indignación. Pero no, solo la figura gnómica de Miguel Polo Polo puede decir algo que será escuchado por los otros enanos mentales que lo siguen y que lo llaman –inexplicablemente-Doctor Polo Polo. ¿De qué hongos está hecha la mermelada con la que Petro trabó a todo el mundo? Es increíble, casi descarado, que no se le monte una trinchera en redes al presidente, que no se le cuestione sus decisiones, sus ausencias, sus incumplimientos, la designación de funcionarios tan engreídos e ineficientes como los que adornan cada una de sus carteles. Este papel debería recaer en Uribe, pero ya el señor o se ha cansado o tiene miedo.

¿Qué pactó el expresidente con su enemigo natural? ¿Qué secretos le escondía Petro? ¿Qué pruebas tendría contra él?

Poco después de ser electo, Gustavo Petro se reunió con el expresidente. Después de esa reunión Uribe invitó a los empresarios a no irse del país, a confiar en que la economía repuntaría, a desmontar su teoría del castrochavismo. ¿Qué pactó el expresidente con su enemigo natural? ¿Qué secretos le escondía Petro? ¿Qué pruebas tendría contra él? Todas las fichas las movió el de la Colombia Humana con contundencia, las movió de tal manera que le sirvieron como paletadas de arena para enterrarlo. Porque si existe un cadáver político ese es el otrora Gran Colombiano.

El político más importante e influyente del siglo XXI en Colombia, muy a su pesar, se ha terminado jubilando. Una pena para los que vivimos del batiburrillo en redes verlo convertido en esta caricatura de su mismo, en un anciano venerable que, muy a su pesar, debe dedicarse a sus nietos y a sus caballos. Yo no creo que este silencio, esta intrascendencia de Uribe sea intencional. Lo que creo es que sus pecados del pasado lo han alcanzado y están en poder de su peor enemigo, Gustavo Petro Urrego. Por eso no puede decir ni mu.