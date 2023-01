Al parecer, ir a Grecia fue la mejor decisión que James Rodríguez pudo tomar en su carrera profesional. El jugador pasó de estar en la banca del Al-Rayyan a tener una continuidad importante en el Olympiacos, en el que ha podido disputar varios partidos; e incluso, ha demostrado que aun queda zurda para rato. Sin embargo, algunos rumores afirman que su estadía en tierras helenas será corta, ya que estaría en conversaciones con el Galatasaray de Turquía, equipo para el que sonó en un pasado.

Según lo han afirmado desde tierras turcas, James Rodríguez terminaría su contrato con el Olympiacos en junio del 2023 e inmediatamente, haría maletas para llegar al Galatasaray, esto debido a una supuesta clausula que le permitiría quedar libre en la temporada de fichajes y firmar con cualquier club. "Galatasaray vinculado con un movimiento para tener a la estrella del Olympiacos, James Rodríguez. El mediocampista ofensivo ex Real Madrid ocupa un lugar destacado en la lista de Okan Buruk" son los titulares que se pueden leer.

My dear colleague @YanniRamone informs us that #James #Rodríguez is a target of @GalatasaraySK in this term. https://t.co/2DTGqMRsxf

— Mustafa Özgür Sancar (@mozgursancar) January 12, 2023