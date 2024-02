No sólo canta, sino que gana por el uso de su imagen, por hacer publicidades con marcas y por participar en producciones audiovisuales, aunque no sepa actuar

De acuerdo con Celebrity Net Worth, Karol G tiene una fortuna que asciende a 25 millones de dólares. No sorprende, cuando uno recuerda que su gira $trip Love Tour fue la más rentable hecha por una artista latina en Estados Unidos (superando a Selena), que generó casi 70 millones de dólares. O cuando se piensa en las multimillonarias regalías que deben generar sus canciones superan el medio millón o millón de visualizaciones.

Pero en realidad, una figura que en este momento bien podría ser la más grande de la música latina, no sólo gana por sus canciones y sus giras, sino simplemente por existir. Mejor dicho, en estos tiempos la imagen se monetiza. Por ejemplo, Instagram es de las pocas redes que no pagan por reproducciones a sus usuarios, pero eso no significa que no sea una de las plataformas más rentables para este tipo de estrellas.

¿Por qué? Pues simple, porque ser una figura de más de 10, 100 o 500 millones de seguidores atrae marcas interesadas en que se hagan “colaboraciones” con ellas o en pagarle a este tipo de estrellas por publicitar sus productos.

Precisamente, un artículo de Expansión llamado Karol G: La más buscada por las marcas, explica que ella ha sido imagen de la casa española de lujo Loewe, brindado con un Smirnoff en la mano o lucido unos Crocs que han sido diseñados exclusivamente pensando en ella. En nuestro país, hasta la gaseosa Colombiana la ha llamado para hacer sus comerciales.

Y un dato de color, su popularidad es tan enorme que participa en el video del himno nacional, pero es importante remarcar que por dicha aparición no cobró un solo peso.

¿La Karol G actriz como nueva forma de ganar plata?

De momento Karol G ha participado en dos películas, en Barbie, pero no actuando sino componiendo una de las canciones centrales de la banda sonora y Griselda, donde Carolina le insistió a Sofía Vergara para que su tiempo en pantalla fuera el menor posible.

La Bichota recién está aprendiendo actuar y probablemente no quiera apresurarse. El detalle es que a las marcas como Netflix, no es el talento actoral emergente de ella lo que les interesa, sino que una figura que en estos momentos es tan querida por jóvenes que están en diferentes partes del mundo es un imán de consumidores.

Así que ya sea por una pasión por el cine y las series de Carolina, o porque en su equipo de trabajo entienden que Karol G en la pantalla grande sería una máquina de hacer dinero, es muy probable que pronto veamos más apariciones de la intérprete de “Qlona” en la pantalla grande.

