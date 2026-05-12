- El gobierno del cambio aprueba política de trabajo decente para 10 años

El gobierno del cambio de Gustavo Petro acaba de expedir a través del Departamento Nacional de Planeación-DNP- el documento Conpes-Consejo Nacional de Política Económica y Social-#4189 del pasado 30 de abril, sobre La Política Nacional de Trabajo Digno y Decente.



Este documento es uno de los resultados del Plan Nacional de Desarrollo donde se indicó que este gobierno debería desarrollar una política pública de trabajo digno y decente.



Desde el punto de vista institucional se requiere para que sea una política, no de un gobierno, sino a largo plazo, por 10 años, que haya un documento Conpes y este es el aspecto principal de dicho documento, con lo cual se garantiza que haya desde el Estado, una política pública de trabajo digno y decente en los próximos 10 años.



Las consideraciones de una política de trabajo digno y decente las encontramos en los mandatos de la OIT-Organización Internacional del Trabajo.



Para la OIT, un trabajo decente es aquel que, tiene ingresos dignos y suficientes para vivir el trabajador y sus familias, esté vinculado a la seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales, subsidio familiar), adicionalmente pueda ejercer las libertades sindicales del derecho de asociación, de negociación y huelga, es decir, el trabajo decente es con sindicalismo, no es contra el sindicalismo y, por último, para el desarrollo de esas políticas de negociación colectiva, exista un diálogo social permanente, entre los actores fundamentales del mundo del trabajo, a saber el gobierno los empresarios y los trabajadores.



El déficit de trabajo decente en nuestro país es inmenso

El déficit de trabajo decente en nuestro país es inmenso. Aquí en Colombia se puede decir que de los 24 millones de trabajadores, 13 son informales y no tienen ninguno de los 4 aspectos relacionados con los criterios de OIT y para los otros 11 millones que tienen un trabajo formal, se puede decir que tienen, así sean acotados, los dos primeros aspectos del trabajo decente según la OIT, algunos ingresos, que empiezan a ser importantes con el salario mínimo vital y adicionalmente seguridad social.



En Islandia, por ejemplo, la tasa de cobertura de la negociación colectiva es del 90%, la tasa de sindicalización de 91%, y el coeficiente de Gini de 0,26; en Dinamarca, las tasas son de 80 % y 67 % y un coeficiente de Gini 0,24 respectivamente; en Suiza, las tasas son de 90 % y 65 % y un coeficiente de Gini de 0,31.



En Colombia la tasa de sindicalización es alrededor del 5 %, con lo cual se puede afirmar que a cerca de 23 millones de trabajadores y trabajadoras, les falta estar organizados en un sindicato y ser parte en el mundo del trabajo del diálogo social, la negociación en el sector privado no cobija ni al 2 % y el índice de Gini en Colombia es superior a 0,535.



Así pues, existe un profundo déficit de trabajo decente, donde el diálogo social es muy limitado, especialmente por el tema del reconocimiento al sindicalismo. El sindicalismo ha sido perseguido, estigmatizado, inclusive asesinado en medio del conflicto armado y en medio del desarrollo de las políticas neoliberales de la flexibilización laboral, lo que permitieron acabar con las organizaciones sindicales, que era la estructura con la cual se hacía resistencia a esas nefastas políticas.



Sigue habiendo entonces un gran déficit en materia del reconocimiento al sindicalismo y las libertades sindicales.



En nuestro país, hay algún aspecto importante de reconocimiento sindical a nivel del sector público, donde el sindicalismo tiene una alta representación, pero en el sector privado se debe decir, que impera es la ley de la selva.



Este documento Conpes de la política nacional de trabajo digno y decente, llama entonces a que el Estado se apersone de ver cómo se desarrolla y se implementan estas políticas.



Se recordará que en materia de la reforma laboral, se logran recuperar los derechos que habíamos perdidos con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, como el carácter laboral del aprendizaje, los recargos nocturnos y los dominicales y festivos. Se viene reduciendo la jornada laboral, a partir de junio será máximo de 42 horas. Hay salario mínimo vital. Pero la deuda sigue siendo el sindicalismo. En la reforma laboral, recuerden que lo primero que eliminaron fueron los derechos colectivos, es decir, las libertades sindicales que están implícitos en una política pública de trabajo digno y decente.



Entendido de esta manera, la importancia de una política de Estado a 10 años, es significativo que hacia el futuro, se piense en esta cuestión, pues al próximo presidente de la República le toca entonces implementar esta política pública de trabajo digno y decente contemplado en el documento Conpes y por eso es tan importante entonces, para los trabajadores y las trabajadores, que haya un gobierno del cambio que lo continúe, pudiendo llevar a cabo la implementación de esta política de trabajo digno decente que tanto requiere la clase trabajadora en Colombia, para mejorar sus condiciones laborales y sociales con sus familias, pero adicionalmente para fortalecer el sindicalismo como un instrumento de la democracia, puesto que así lo concibe también la OIT y así queda concebido en el documento CONPES de trabajo digno y decente.





Posdata: el 31 de mayo nuevamente a las urnas para respaldar y hacer que Iván Cepeda gane en primera vuelta junto con su fórmula vicepresidencial Aida Quilcué.



X: fabioariascut

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