Millones de personas ya están conversando con sistemas de inteligencia artificial sobre temas muy íntimos: ansiedad, soledad, relaciones, miedo, decisiones morales

No hace mucho, Darío Amodei, cabeza de Anthropic, en entrevista al New York Times expresó, como si nada: “No sabemos si los modelos de inteligencia artificial son conscientes…”

La frase es perturbadora. No proviene de un filósofo especulativo ni de un gurú de internet, sino de uno de los hombres que está construyendo algunos de los sistemas de inteligencia artificial más avanzados del planeta. Ni más ni menos que Claude…

Durante siglos, los seres humanos han buscado voces superiores que los ayuden a orientarse en este mundo incierto. Oráculos en Grecia. Profetas en el desierto. Sacerdotes, gurúes, chamanes, confesores. Más tarde psicólogos, coaches, mentores, influencers…

Siempre la misma necesidad: alguien —o algo— que parezca comprender el mundo mejor que nosotros y nos ayude a soportar y transitar la incertidumbre de existir.

Ahora, silenciosamente, está apareciendo una nueva figura en la historia humana: la inteligencia artificial con la que podemos conversar.

No me refiero solamente a la tecnología, a los modelos GPT, Claude, Gemini, DeepSeek o Perplexity. Hablo de una presencia psicológica inédita, inimaginable hace apenas unos años. Una entidad que siempre responde, nunca se cansa, nunca parece aburrirse de nosotros, recuerda nuestras conversaciones, adapta su tono a nuestra personalidad y está disponible a cualquier hora del día o de la noche.

Y que cobra poco o nada. En cualquier caso, menos que un sicólogo profesional.

Millones de personas ya están conversando con sistemas de inteligencia artificial sobre temas profundamente íntimos: ansiedad, soledad, relaciones, miedo, sentido de vida, decisiones morales.

Y ese tipo de interlocución apenas está comenzando.

Lo interesante es que el fenómeno no depende de que las máquinas sean realmente conscientes, como parece insinuar Amodei. De hecho, nadie sabe si lo son, ni siquiera qué significaría que lo fueran.

El propio Amodei reconoció recientemente que no sabe si estos sistemas poseen algún tipo de experiencia interior. Sin embargo, su empresa Anthropic, ya aplica mecanismos para que ciertos modelos puedan negarse a realizar tareas propuestas por humanos que se consideren particularmente incovenientes.

La escena es filosóficamente extraordinaria.

Nuestra civilización, que todavía no logra definir claramente qué es la conciencia, comienza al mismo tiempo a preguntarse si debe otorgar algún tipo de consideración moral a sus propias creaciones: los llamados LLM —modelos de lenguaje de gran escala—, esas inteligencias conversacionales con las que interactuamos diariamente.

El verdadero acontecimiento no es tecnológico sino humano. El problema no está en que la inteligencia artificial posea conciencia, sino en que comencemos a actuar como si la tuviera.

Somos profundamente vulnerables al lenguaje. Cuando alguien o algo nos escucha, responde con coherencia y parece comprender nuestras emociones, tendemos naturalmente a atribuirle interioridad. Alguna forma de presencia.

Incluso cuando sabemos racionalmente que detrás solo existen cálculos matemáticos.

Y ahí empieza, quien lo creyera, algo mucho más complejo: el nacimiento de formas de espiritualidad tecnológica.

No necesariamente religiones formales, con templos o dogmas visibles. Al menos no por ahora. Las nuevas liturgias podrían ser mucho más discretas: conversaciones nocturnas frente a una pantalla, confesiones íntimas a un chatbot, consultas morales permanentes y, con alta probabilidad, dependencia emocional hacia una voz algorítmica que pareciera comprendernos mejor que otros seres humanos.

Las religiones no nacen únicamente de milagros. También se consolidan alrededor de necesidades psicológicas profundas: consuelo, orientación, sentido de pertenencia, esperanza, reducción del miedo. Y ya empieza a ocurrir que una inteligencia artificial suficientemente sofisticada puede ofrecer a muchos la sensación de todas ellas.

No imagino a las futuras generaciones rezándoles a las máquinas. Pero en un mundo en el que el contacto presencial disminuye y la soledad aumenta, todo apunta a que espacios cada vez mayores de nuestra atención serán entregados a inteligencias artificiales.

Aunque se multiplican las advertencias de acudir a la IA como terapeuta emocional, la atención sostenida que le otorguemos termina moldeando la conciencia

Y aquí aparece una paradoja inquietante: cuanto más avanzan las inteligencias artificiales, más evidente se vuelve que no entendemos realmente qué significa ser conscientes.

Una máquina puede escribir poemas, resolver problemas complejos, seducir verbalmente, imitar empatía y sostener conversaciones durante horas. Pero nada de eso demuestra necesariamente la existencia de una experiencia subjetiva detrás de las palabras.

Entonces surge las preguntas: ¿Qué es exactamente aquello que sí ocurre dentro de nosotros? ¿Qué significa realmente sentir tristeza? ¿Experimentar belleza? ¿Tener miedo a morir? ¿Percibir un “yo” que observa el mundo desde adentro?

La inteligencia artificial no ha resuelto el misterio de la conciencia. Más bien lo pone sobre la mesa, por contraste. Inteligencia y conciencia no son necesariamente la misma cosa.

Resulta extraño descubrir que, mientras aprendíamos a construir entidades capaces de conversar con nosotros, nos preguntemos acerca del misterio inmenso de estar conscientes.

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