- Cómo este caleño se convirtió en socio y amigo de Marc Anthony y hoy manda en el mundo de los eventos

Henry Cárdenas salió muy joven de Cali rumbo a Chicago y terminó convirtiéndose en uno de los empresarios más influyentes del entretenimiento latino

Paseando por el proyecto del barrio Obrero, en Cali, junto a Alejandro Eder, así fue visto Henry Cárdenas, un hombre que dejó Colombia siendo muy joven y que hoy es uno de los grandes referentes del entretenimiento latino en Estados Unidos, además de uno de los amigos más cercanos de Marc Anthony. Con apenas 17 años aterrizó en Chicago, donde empezó una vida completamente diferente, marcada por el frío, el idioma y las dificultades de ser migrante.

Hace dos años le hablé a Henry Cárdenas, manager de Marc Anthony, de un sueño: convertir al #BarrioObrero en un gran distrito cultural y turístico para Cali. Hoy le mostramos que ya empezó a hacerse realidad.



El Obrero vuelve a llenarse de vida con renovación urbana, muralismo,… pic.twitter.com/CmCCgkz4fR — Alejandro Eder (@alejoeder) May 19, 2026

En sus primeros años trabajó en una fábrica dedicada a hacer marcos para cuadros. La rutina era pesada y, aunque aquel empleo le permitió sobrevivir, pronto entendió que quería algo más para su vida. Mientras estudiaba inglés conoció a quien se convertiría en su esposa y también a otro caleño radicado en Chicago, amistad que terminaría siendo clave en su camino. Poco después ingresó a estudiar Administración de Empresas y más adelante cursó una maestría. Sin embargo, el destino terminaría llevándolo hacia un mundo completamente distinto: el del entretenimiento.

Con poco dinero en el bolsillo, pero con una enorme pasión por la salsa, empezó organizando pequeñas fiestas para la comunidad latina. Lo que arrancó en modestos salones sociales terminó creciendo rápidamente hasta llegar a discotecas y grandes bailes en ciudades estadounidenses. Henry comenzó a innovar en la manera de hacer eventos latinos y poco a poco se convirtió en un empresario reconocido dentro de la industria.

Al mismo tiempo trabajó como consultor financiero en el Departamento de Comercio e incluso llegó a dictar clases universitarias. Pero hacia mediados de los años 80 tomó la decisión definitiva: dedicarse por completo a la promoción de artistas y a la organización de conciertos.

Así arrancó la amistad entre Henry Cárdenas y Marc Anthony

Después de consolidarse como organizador de fiestas y conciertos, el caleño dio un salto aún mayor y empezó a trabajar en ciudades como Chicago, Nueva York, Miami y Los Ángeles. Uno de los puntos clave en su carrera fue su paso por la oficina de Ralph Mercado, el legendario mánager de Celia Cruz y una de las figuras más influyentes de la salsa.

Henry Cardenas junto a Beyonce y Marc Anthony.

Fue allí donde conoció a un joven Marc Anthony. En aquel entonces era apenas un muchacho delgado, de cabello largo y gafas, de quien algunos ya aseguraban que sería una de las grandes estrellas latinas del futuro. Aunque inicialmente no tuvieron una relación cercana, el destino terminó uniéndolos de una manera inesperada.

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Tiempo después, Henry necesitaba a alguien que vendiera boletas para uno de sus conciertos y pensó en Marc para ese trabajo. El cantante aceptó sin imaginar que años más tarde terminarían viviendo juntos durante ocho meses en Nueva York. Esa convivencia terminó convirtiéndose en el punto de partida de una amistad que se mantiene hasta hoy.

Con el paso de los años, Henry siguió contratándolo para diferentes conciertos y terminó acompañándolo en momentos importantes de su carrera. De hecho, tras la separación de Marc Anthony con Jennifer Lopez, la relación profesional entre ambos se fortaleció aún más. El empresario caleño fue una pieza importante en la consolidación de la carrera del cantante como solista en grandes escenarios internacionales.

La fundación que levantaron juntos en Latinoamérica

Pero la relación entre Henry Cárdenas y Marc Anthony no se quedó únicamente en la música y los conciertos. Ambos también decidieron apostarle a proyectos sociales y así nació Maestro Cares Foundation, organización con la que han desarrollado iniciativas en varios países de América Latina.

Parte del proyecto de la fundación de ambos.

El primer gran proyecto fue un orfanato en República Dominicana. Luego llegaron otros espacios en Barranquilla y diferentes obras sociales en la región. Según se ha conocido, la fundación ha participado en la construcción de decenas de edificios comunitarios, además de apoyar hospitales, escuelas y centros educativos en países como Chile y Argentina.

En Cali también han dejado huella. Entre sus aportes se encuentra la remodelación de la sala Ana Frank del Hospital Universitario y el respaldo a proyectos liderados por Jeison Aristizábal, incluyendo iniciativas enfocadas en personas con discapacidad.

Hoy, Henry Cárdenas sigue muy ligado a Colombia. Además de ser uno de los empresarios detrás del Coliseo MedPlus, continúa impulsando conciertos y espectáculos de gran formato en el país. Por eso no pasó desapercibida su reciente aparición junto al alcalde Alejandro Eder recorriendo el barrio Obrero, un sector emblemático de la capital vallecaucana que podría terminar convirtiéndose en uno de los próximos proyectos impulsados por el empresario caleño.

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