- La nueva marca de motos que llegó al país de la mano de Grupo Carrera y ya brilla en la Feria 2 Ruedas

QJMotor llegó oficialmente a Colombia de la mano de Carrera Motos, trayendo modelos deportivos, scooters y adventure con precios que arrancan desde $16 millones

En medio de un mercado en el que tener una buena motocicleta parecía cada vez más complicado, llegó a Colombia una marca con historia, músculo internacional y una apuesta agresiva por democratizar modelos que antes parecían imposibles de comprar. Se trata de la china QJMotor, que aterrizó oficialmente en el país de la mano de Carrera Motos, filial del reconocido Grupo Carrera.

Su presentación oficial se realizó durante la Feria 2 Ruedas 2026, una de las vitrinas más importantes del motociclismo en América Latina. Allí, la compañía no pasó desapercibida: montó un stand de más de 432 metros cuadrados con cerca de 50 motocicletas exhibidas, robándose buena parte de las miradas en el primer día del evento.

Y no es para menos. Aunque el nombre apenas empieza a sonar en Colombia, la realidad es que la marca ya es uno de los gigantes del sector a nivel global, con presencia en más de 130 países y el respaldo de uno de los conglomerados automotrices más poderosos de Asia.

Los modelos con los que QJMotor quiere conquistar las calles colombianas

Aunque durante la feria fueron exhibidos más de 50 modelos, la marca confirmó inicialmente 11 referencias para el mercado colombiano, con motocicletas pensadas para diferentes públicos y estilos de conducción.

La puerta de entrada será la COV 125, una doble propósito de diseño moderno, inyección electrónica y caja manual de seis velocidades. Un modelo pensado para quienes buscan economía, versatilidad y una moto atractiva visualmente. Su precio de preventa arranca desde los $16 millones.

COV 125

A ella se suma la ATR 200, un scooter urbano con líneas agresivas, tecnología moderna y un enfoque práctico para quienes necesitan movilidad diaria sin perder comodidad. Su precio ronda los $17 millones.

Pero una de las grandes sorpresas es la SRK 500S, una naked robusta y llamativa que combina presencia, tecnología y una mecánica que promete competir de frente con referentes del segmento. Su preventa inicia en $23,5 millones.

Claro que la moto que más miradas se roba es la SRK 450RR, una deportiva capaz de alcanzar velocidades cercanas a los 220 km/h y con un diseño que parece salido directamente de una competencia internacional. Su precio de lanzamiento está sobre los $35 millones.

SRK 450RR

La marca tampoco dejó por fuera el segmento aventurero, uno de los más apetecidos actualmente en Colombia. Allí aparecen modelos como la SRT 500 RX, la SRT 600 SX y la SRT 800 RX, motocicletas pensadas para viajes largos, terrenos complejos y experiencias todoterreno, con precios que oscilan entre los $34 y $43 millones.

Para quienes prefieren las custom, la compañía presentó la SRV 300, una motocicleta con mucha personalidad y estética cruiser, disponible desde los $22 millones. Incluso contará con versión automática, cuyo valor se ubicará cerca de los $23,5 millones.

SRV 300

A esto se suman modelos como la SRK 600 y la SRK 500 RA, que llegarán próximamente para fortalecer el portafolio de la compañía en el país.

Más allá de los diseños y precios, uno de los puntos que más quiere fortalecer la marca es el servicio postventa, la disponibilidad de repuestos y la expansión nacional, algo que buscarán acelerar durante los próximos meses.

La gigante china respaldada por Geely y dueña de Benelli

La historia de QJMotor se remonta a 1985 en Wenling, China, cuando nació como parte de Qianjiang Motorcycle, enfocada inicialmente en la fabricación de motores y motocicletas pequeñas.

Inicia Qianjiang Motorcycle.

Su crecimiento fue meteórico. Apenas 15 años después ya producían más de un millón de unidades anuales, convirtiéndose en líderes del mercado chino.

La marca alcanza el millón de unidades fabricadas en el año 2000.

Uno de sus movimientos más importantes ocurrió en 2005, cuando adquirieron la histórica marca italiana Benelli. Una jugada que les permitió combinar la producción masiva china con diseño y ADN europeo, algo que terminó fortaleciendo enormemente su presencia internacional.

Pero el verdadero salto llegó en 2016, cuando el gigante automotor Geely se convirtió en accionista mayoritario de la compañía. Un movimiento clave si se tiene en cuenta que Geely es propietario de marcas como Volvo Cars, Zeekr y accionista de Smart.

Actualmente, QJMotor también mantiene alianzas con Harley-Davidson para el desarrollo de nuevos productos destinados especialmente al mercado asiático.

QJ Motor en Moto2.

La compañía incluso ha ganado presencia en competencias internacionales como Moto2, Moto3 y el Mundial de Superbikes, consolidando su imagen dentro del motociclismo deportivo.

Carrera Motos, los colombianos detrás de esta apuesta

La llegada de la marca al país no sería posible sin Carrera Motos, compañía que hace parte del reconocido Grupo Carrera, uno de los actores más importantes del sector automotor colombiano.

El equipo de Carrera Motos que estará al frente de su distribución en Colombia.

La empresa tiene más de 40 años de experiencia y en 2021 decidió fortalecer su presencia en el segmento de motocicletas con la creación de Carrera Motos S.A.S., apostándole inicialmente a la distribución de motos Bajaj.

El crecimiento fue acelerado. En poco tiempo lograron expandirse a varias ciudades y consolidarse como uno de los concesionarios más importantes del Grupo UMA en la región capital.

Posteriormente llegaron a Medellín con un Mega Centro de Servicio Independiente y hoy ya cuentan con más de 25 salas de exhibición en Colombia, distribuyendo marcas como Suzuki, KTM, Honda y Husqvarna Motorcycles.

Además, el Grupo Carrera también ha ganado protagonismo en el segmento de vehículos eléctricos gracias a su relación con GAC Group, otra marca que sigue creciendo en Colombia.

Con esta alianza, QJMotor buscará abrirse paso en uno de los mercados más importantes de motocicletas en América Latina, apostándole a precios competitivos, tecnología y modelos que apuntan a todos los segmentos del motociclismo colombiano.

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