- El barrio bogotano que nació de la resistencia femenina y que fue casa política de la mamá de Iván Cepeda

El Policarpa fue levantado a pulso por mujeres campesinas expulsadas por la violencia y hoy sus calles sostienen uno de los polos textiles del sur capitalino

El barrio Policarpa Salabarrieta de Bogotá nació de la violencia y sus primeros habitantes tuvieron que recurrir a ella para defenderlo de quienes querían sacarlos de allí. La historia de una ocupación hecha principalmente por mujeres de la que nació el Partido Comunista colombiano y un comercio textil que todavía hoy sobrevive.

El barrio Policarpa Salabarrieta de Bogotá está ubicado en la Localidad de Antonio Nariño y hace parte de la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) número 35 de Ciudad Jardín Sur, entre las calles 1 y 5 sur y las carreras 10 y 12ª, en el centro sur de la ciudad.

Este barrio surgió por el impacto que causó la Violencia bipartidista de los años 50 y que dejó centenares de mujeres desplazadas por la violencia de los años 50 durante los enfrentamientos entre liberales y conservadores en los departamentos de Tolima, Santander, Meta, Cundinamarca, Caldas, Norte de Santander y Antioquia. La gran mayoría de estas mujeres eran madres solteras y cabeza de hogar que llegaron a la capital del país buscando un refugio para su familia.

Una invasión para sobrevivir

Inicialmente el barrio Policarpa se originó por la invasión de los terrenos que hacían parte del antiguo Hospital La Hortúa, hoy San Juan de Dios, y de la finca los Molinos de la Hortúa, de propiedad del Arzobispo Fray Juan de los Barrios, quien donó parte de esos terrenos para la construcción de lo que sería más tarde el Hospital Hortúa en 1564 y en 1905. El Gobierno nacional compró los predios de la finca Los Molinos para la ampliación del centro hospitalario, y entre 1911 y 1919 los cedió a Cundinamarca.

La invasión de esos terrenos inició el 29 de junio de 1961, liderada por las madres desplazadas, campesinos y obreros, quienes fueron organizados por la Central Nacional Provivienda (Cenaprov), el movimiento social que se creo en 1959 en apoyo a las familias pobres y vulnerables como desplazados e inquilinos, para que construyeran su propia vivienda bajo el esquema de auto construcción. Las mujeres que lideraron la toma a los predios del antiguo Hospital La Hortúa fueron Rosa Buenaventura, quien fue la primera que llegó a colocar palos en los terrenos baldíos para construir su vivienda.

Le siguió en ese proceso Ana Ruth Castellanos, una de las líderes fundadora del barrio Policarca, pero también estuvo presente Mercedes Corredor, quien aterrizó en la zona un año después y estuvo participando activamente en la consolidación del barrio. Las mujeres fueron las heroínas de la toma porque se enfrentaron con la policía, e incluso pusieron dos muertos. Lo que motivó a las mujeres y hombres desplazados por la violencia a invadir el predio fue el rechazo que sintieron entre los bogotanos para conseguir una vivienda en arriendo por el gran número de hijos que tenían, al punto de poner en las viviendas el aviso de que se arrendaba sin niños.

La defensa a sangre y fuego de la ocupación

Igualmente participaron líderes como Arlés Herrera, más conocido como el maestro Calarcá, y sus camaradas Luis Morales y Pedro Salas, quienes apoyaron a las mujeres para apoderarse de los terrenos del hoy Hospital San Juan de Dios. Las primeras viviendas fueron construidas con palos y láminas de poliéster con fibra de vidrio para protegerse de la lluvia, y se hicieron contra las paredes del centro hospitalario. Allí resistieron los embates de la policía, quienes destruían los ranchos para que desalojaran el lugar. Sin embargo, a pesar de la insistencia de la fuerza pública por desalojar a los invasores, nunca pudieron lograrlo.

Entre 1961 y 1966 llegaron más familias al sitio invadido buscando refugio para su familia y por eso, los enfrentamientos con la policía eran constantes, sin embargo, las mujeres y hombres que ya estaban asentados en el lugar solían defendier la ocupación machete en mano, con piedras y hasta con las uñas. El día que pasó a la historia fue el 8 de abril de 1966, un viernes santo, cuando la policía entró al lugar a sangre y fuego por la llegada de más desplazados al sitio y se produjo una fuerte confrontación con muchos heridos y dos muertos. Aunque las artesanales viviendas quedaron destruidas, los habitantes no se dejaron sacar y las volvieron a parar de nuevo. Esto dio paso definitivo a la consolidación del barrio Policarpa Salabarrieta, en honor a la heroína de la independencia de Colombia.

La organización social a través de la cual se fundó el barrio fue la Central Nacional Provivienda (Cenaprov), muy ligada al partido comunista Unión Patriótica, creado en 1985 por las antiguas Farc y por el partido comunista colombiano, a los que se sumaron otros movimientos de izquierda. Entre los integrantes de la UP que hicieron parte de la creación del barrio Policarpa se encuentran el exconcejal de Bogotá Mario Upegui Hurtado, Julio Rincón y el inmolado excandidato presidencial Jaime Pardo Leal.

El respaldo a la lucha de dirigentes y periodistas

Otros personajes y figuras políticas que tuvieron una injerencia directa con la fundación del barrio fue la familia del actual candidato presidencial Iván Cepeda Castro, quienes ayudaron mucho al fortalecimiento y a la defensa de las familias que se asentaron allí. Su aporte fue a través del liderazgo político y social que tenían tanto Manuel Cepeda Vargas y Yira Castro Chadid, los padres del actual candidato presidencial.

Castro Chadid, quien para la época era una líder comunista y periodista que ejercía su labor en el semanario Voz proletaria, apoyó activamente la lucha de los desplazados por medio de su trabajo periodístico. Para la década de 1960, la familia Cepeda Castro ya vivía en el barrio San Antonio, relativamente cercano al Policarpa, en la misma Localidad de Antonio Nariño.

Para la época, Cepeda Vargas era un importante dirigente político del partido comunista y también periodista, quien respaldó políticamente a los líderes de la invasión y ejerció una férrea defensa frente a las autoridades locales. El barrio Policarpa Salabarrieta es considerado en la historia del país como la primera invasión que logró su objetivo en Bogotá.

Entre los años 80 y 90, el barrio Policarpa, que en ese momento era una zona residencial, empieza a transformase en una zona de comercio textil, teniendo en cuenta que las mujeres luchadoras que dieron vida al barrio empezaron a ejercer la labor de modistas desde sus propias viviendas, donde confeccionaban todo tipo de vestidos y atuendos. Con el tiempo, la confección tomó tanto auge y demanda que ya no solo fabricaban vestidos, sino que se desarrolló la venta de insumos para la confección, hasta que sus casas se convirtieron en locales comerciales.

Mejoras para un barrio heroico

Actualmente se estima que el barrio Policarpa Salabarrieta de Bogotá cuenta con una población entre los 4 y 6 mil habitantes, y es un centro de desarrollo local, ya que cuenta con unos 300 locales comerciales dedicados a la venta de textiles, materiales y todo tipo de elementos relacionados con la confección y la moda.

Actualmente este barrio es uno de los favorecidos por la Alcaldía de Bogotá, a través de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, con el programa denominado Camine al Barrio, con el cual más de 1.800 viviendas del barrio Policarpa de estratos 1 y 2 se verán beneficiadas con la modernización de las redes de acueducto y alcantarillado, con el fin de garantizar la continuidad del servicio e incrementar la capacidad hidráulica de las redes.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá invertirá en el cambio de redes 50 mil millones de pesos. La primera jornada del programa se realizó en la Localidad de San Cristóbal en el barrio los Libertadores y esta segunda jornada le correspondió al barrio Policarpa de la localidad Antonio Nariño.

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